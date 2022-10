Basket, Serie A: Milano ritrova la vittoria, Tortona non si ferma più e va al comando

BASKET

Tutto facile per l’Olimpia nel 78-54 su Verona, piemontesi al quinto successo di fila 77-61 a Venezia e aggancio alla Virtus

© italyphotopress L’Olimpia riscatta la sconfitta con Venezia e passa 78-54 su Verona nella quinta giornata della Serie A di basket. Secondo posto per Milano, in testa alla classifica insieme alla Virtus c’è un’inarrestabile Tortona: i piemontesi vincono la quinta su cinque partite grazie al 77-61 su Venezia. Soffre Varese nell’87-85 a Treviso, colpo di Trieste a Napoli all’overtime (95-92). Vittorie per Trento su Scafati (75-68) e Reggiana su Brindisi (92-78).

MILANO-VERONA 78-54

L’Olimpia si rialza dopo la doppia sconfitta con Venezia e Barcellona ed esegue il suo compito contro Verona, al quarto ko di fila. Milano sempre in controllo con i 13 punti di Melli, Ricci e Thomas, il primo autore anche di nove rimbalzi. L’Armani crea il solco già nel primo quarto chiuso a +17, quando basta per amministrare e non consentire mai ai veneti di tentare una rimonta prima di dilagare fino a un massimo vantaggio anche di +27.

TRENTO-SCAFATI 75-68

Riscatto di Trento dopo il ko contro Sassari, Scafati invece cade dopo la vittoria con Verona dell’ultima partita. Ottima prova di Flaccadori per Trento, con 18 punti e 6 rimbalzi, mentre a Scafati non bastano i 14 di Rossato. Match equilibratissimo fino al 61 pari nell’ultimo quarto, qui i padroni di casa piazzano l’accelerata decisiva.

VARESE-TREVISO 87-85

Sofferta vittoria al fotofinish per Varese che rimonta da -5 nell’ultimo quarto e piazza l’allungo a pochissimi secondo dal termine sull’85 pari. Lombardi trainati da un devastante Johnson, 28 punti e sei rimbalzi, i veneti si aggrappano alle 21 trasformazioni di Banks ma devono arrendersi per la quarta volta in questo campionato. Varese in zona playoff.

TORTONA-VENEZIA 77-61

Prosegue il momento magico di Tortona alla quinta vittoria in campionato in altrettante partite e primo posto in classifica insieme alla Virtus. Venezia non riesce a concedere il bis dopo l’impresa con Milano nonostante i 21 di Grander e gli 11 di Spissu, per i piemontesi decisivo Christon con 18 trasformazioni. Tortona sempre in controllo e il match si chiude di fatto a cavallo dell’intervallo lungo, con il +17 in avvio di terzo quarto che stende Venezia.

REGGIANA-BRINDISI 92-78

Reggio esce dalla crisi e ritrova la vittoria dopo tre sconfitte di fila, continua l’avvio di campionato altalenante di Brindisi. Equilibrio solo nel primo quarto, conclusosi sul 27 pari, poi allungo decisivo della Reggiana nel secondo quarto grazie ai 12 punti di Strautins. Due in più per Bowman nelle fila dei pugliesi, ma servono a poco.

NAPOLI-TRIESTE 92-95

Incredibile e palpitante vittoria all’overtime di Trieste che espugna Napoli tra mille emozioni e ottiene così il primo successo in campionato dopo quattro sconfitte nelle prime quattro partite. Primo quarto in cui dominano i padroni, rimonta ospite nel secondo, da dopo l’intervallo in poi è battaglia punto a punto compresi i supplementari e alla fine la spunta Trieste firmando l’impresa. 26 punti di Gaines tra gli ospiti, 22 e 20 per Johnson e Williams tra i partenopei.