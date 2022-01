Basket, Serie A: Milano piega la Virtus Bologna e consolida la vetta

BASKET

L’Olimpia vola a +4 sul secondo posto occupato dalla formazione emiliana, battuta 102-99 al Forum all’overtime. Ok Venezia contro Napoli

È l’Olimpia Milano ad aggiudicarsi il big match valido per il recupero della 13esima giornata della Serie A di basket: Virtus Bologna stesa 102-99 al Forum e ora a -4 dalla vetta occupata dai meneghini. Primo quarto equilibrato; nel secondo l’Armani allunga (54-45) e rafforza il vantaggio a 10’ dalla fine (75-65), prima del pari allo scadere di Belinelli (95-95). Hall firma la vittoria all’overtime. Venezia rimonta Napoli 79-75 e torna a vincere.

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA

Occorre un tempo supplementare all’Olimpia Milano per certificare un successo che a metà dell’ultimo quarto sembrava ormai assicurato: fatto sta che il 102-99 finale al Forum fa scivolare la Virtus Bologna a -4 dal primo posto. Con il cronometro che segna 7’13” i meneghini volano subito sull’8-0. Scariolo chiama il time-out, ma i padroni di casa firmano il +10 (14-4) con la tripla di Bentil. Le V Nere accorciano con Ruzzier e Belinelli (da tre) e pareggiano a quota 17 con Weems; la tripla fortunata di Hall consente all’Armani di chiudere il primo quarto avanti di 3: 24-21. La Virtus riesce a ribaltare tutto nel secondo periodo, trascinata dalla tripla di Belinelli e la schiacciata devastante di Jaiteh dopo un ottimo assist dello stesso Beli (26-30). Controsorpasso a opera della capolista grazie alle bombe di Rodriguez e Grant. Il Chacho è caldissimo da tre e firma il 37-32. Un vantaggio che non solo viene amministrato, ma addirittura consolidato all’intervallo lungo: il secondo quarto, infatti, finisce 54-45 sotto i colpi (tutti dalla lunga distanza) di Hall, Grant, Rodriguez e Melli.

Nonostante le molte assenze e il fatto che entrambe le formazioni non disputino un match ufficiale da oltre due settimane, la partita è davvero spettacolare. Teodosic cerca di accorciare sensibilmente le distanze con una magia, ma dall’altra parte c’è un Grant in giornata: la sua tripla vale il 69-58 alla fine del terzo quarto, che poi terminerà 75-65. Il massimo vantaggio trovato proprio dallo statunitense all’inizio dell’ultimo parziale (84-71) non basta a far vivere sogni tranquilli a Milano nel finale di match. Belinelli porta Bologna a -6 (89-83). Bentil dà fiato all’Olimpia, ma sempre Belinelli (top scorer con 34 punti) firma il 95 pari allo scadere del tempo regolamentare dopo lo 0/2 di Grant. Serve quindi l’overtime: la tripla di Hall è la risposta a quella precedente di Weems, prima che l’ex Oklahoma non firmi la definitiva vittoria per gli uomini di Ettore Messina.

UMANA REYER VENEZIA-GEVI NAPOLI BASKET 79-75

Al Palasport Taliercio, niente aggancio alla terza posizione in classifica da parte di Napoli: prova di carattere di Venezia, che completa la rimonta nell’ultimo quarto e ottiene una vittoria fondamentale dopo tre ko consecutivi. Gli ospiti partono subito forte grazie all’ottimo inizio di McDuffie: 6-10. La Gevi allunga sul +6 (10-16) prima di chiudere il primo quarto sul 14-20. Il secondo è sicuramente più equilibrato rispetto a quello precedente, ma la formazione campana è comunque brava a mantenere invariato il divario all’intervallo lungo: merito delle triple di Pargo, Marini e Velicka, per il 36-42. Quest’ultimo trova altri quattro punti in avvio di terzo quarto, intermezzati dalla tripla di Mazzola. La bomba di Vitali, dopo lo 0/2 dalla lunetta di Lynch, riapre la partita (52-54). Diversi errori al tiro, da una parte e dall’altra, precedono il 54-55 di fine terzo periodo. Napoli scappa a +7 con la tripla di Velicka e il gioco da tre di Uglietti (60-67). L’importante strappo partenopeo non basta però ad assicurare il risultato: il parziale di 6-0 dell’Umana Reyer fa balzare avanti nel punteggio i padroni di casa con Tonut e Watt (70-68). Da quel momento in poi i lagunari non si voltano più indietro e sono adesso settimi.