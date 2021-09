Basket, Serie A: Milano parte bene, sconfitta Napoli all’esordio

Si apre con la convincente vittoria dell’Olimpia Milano sulla Gevi Napoli Basket la prima giornata della Serie A 2021/2022 di pallacanestro. Gli uomini di Messina si impongono in trasferta col punteggio di 73-63 grazie all’ottima prestazione di Datome e Shields su tutti. L’Armani si rialza così dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana per mano della Virtus Bologna e inaugura nel migliore dei modi il nuovo campionato.

ansa