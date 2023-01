Basket, Serie A: Milano e Bologna tornano a vincere, ok Tortona, cade Pesaro

serie a

La squadra di Messina vince 78-65 contro Trento, la Virtus supera 87-82 Verona. Male la Carpegna Prosciutto, demolita 110-74 a Sassari

© ipp Nel diciassettesimo turno di Serie A tornano alla vittoria l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, dopo le due sconfitte nell’ultima giornata. L’Armani supera Trento 78-65 tra le mura del Forum, mentre la squadra di Scariolo vince 87-82 in casa contro Verona. Due punti anche per Tortona, che vince a Treviso 87-79. Cade invece Pesaro, demolita a Sassari 110-74. Brindisi supera Reggio Emilia 81-74, Trieste-Napoli termina 85-68.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO–DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-65

Torna alla vittoria l’Olimpia Milano tra le mura casalinghe del Forum, contro Trento finisce 78-65. Partenza a razzo per il quintetto di Ettore Messina che muove tanto e bene il pallone, trovando ottime percentuali dall’arco e aprendo con un parziale di 19-3 nei primi 5 minuti. Nei due periodi centrali però i fantasmi difensivi dell’Armani riaffiorano, con i trentini che rientrano trascinati da Atkins (18 punti totali) e Spagnolo. Gli ospiti sfiorano addirittura il vantaggio nel corso del terzo quarto, ma Milano ritrova la trebisonda nell’ultimo periodo (22-11 di parziale). Vince l’Olimpia 78-65, mandando cinque uomini in doppia cifra. L’EA7 segna la tredicesima vittoria in diciassette partite, ferma a 9 la Dolomiti.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA–TEZENIS VERONA 87-82

Rialza la testa anche la Virtus Bologna, che vince non senza difficoltà in casa contro Verona 87-82. Una partita equilibrata dall’inizio alla fine, in cui la Virtus (senza Milos Teodosic) crea il divario decisivo principalmente nel primo periodo (parziale di 24-17 dopo i primi 10 minuti). Il quintetto di Scariolo non riesce però a marcare l’allungo decisivo, con la Tezenis che resta a contatto trascinata da un Bortolani in serata di grazia (23 punti totali). I veneti sentono odore di vantaggio e sorpasso sul 72-70 per la Segafredo nel quarto periodo, ma Cordinier e Mickey segnano un paio di canestri nel momento più delicato della squadra. Verona prova a mettere pressione ai padroni di casa fino in fondo, con la tripla di Bortolani del -2 a 13 secondi dal termine. La Virtus non spreca ai liberi e vince 87-82. Tredicesima vittoria per Bologna, ferma a sei la Tezenis Verona.

NUTRIBULLET TREVISO–BERTRAM YACHTS DERTHONA 79-87

Vince anche la terza della classe, Tortona espugna Treviso 87-79. Al PalaVerde partita piuttosto equilibrata nei primi due periodi, con la Bertram che mette il muso in avanti nel primo quarto, contenuta in termini di punteggio dal lavoro offensivo di Sorokas per la Nutribullet. I piemontesi allungano nel terzo quarto, con un parziale di 15-0 che mette apparentemente al tappeto i padroni di casa. I veneti accennano la rimonta all’inizio del quarto periodo, ma Semaj Christon sale in cattedra per gli ospiti con 12 punti segnati nel quarto (25 totali, record personale in Serie A), segnando due jumper pesantissimi nei minuti finali. Finisce 87-79, con Tortona che registra la dodicesima vittoria stagionale. Rimane a 12 punti la Nutribullet Treviso.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI–CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 110-74

Si ferma a tre vittorie consecutive la striscia positiva di Pesaro, sconfitta a Sassari 110-74. Partita mai in discussione, con i sardi che segnano 29 punti nel primo periodo e mettono in chiaro le cose. Per la squadra di Repesa percentuali bassissime dall’arco, con il miglior realizzatore Abdur-Rahkman disinnescato dalla difesa di Sassari. Nel secondo quarto i padroni di casa spingono, guidati da Dowe e Bendzius, e all’intervallo il tabellino si ferma sul 61-36. Le cose non cambiano nei due periodi restanti, con il divario che aumenta a dismisura. La Banco di Sardegna manda ben sei uomini in doppia cifra, mentre la VL continua a sbagliare i suoi tiri da tre punti. Finisce con il punteggio pesantissimo di 110-74. Ottava vittoria stagionale per la Dinamo, sette le sconfitte per la Carpegna Prosciutto.

HAPPY CASA BRINDISI–UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-74

Seconda vittoria consecutiva per l’Happy Casa Brindisi che completa un’altra rimonta e batte Reggio Emilia 81-74. Gli ospiti partono molto forte, con tanti canestri in rapida successione nel parziale iniziale di 11-2. I brindisini rientrano e nel secondo periodo rispondono con un parziale di 8-0 che li porta al comando. Per la Happy Casa un Perkins sugli scudi, autore di 15 punti nel primo tempo. L’Unahotels però domina a rimbalzo, e nel terzo periodo tenta la fuga con un parziale di 10-2 a inizio periodo (60-50 a 10 minuti dal termine). I pugliesi restano lucidi e rientrano segnando 11 punti consecutivi, trascinati da Reed (20 punti totali) e Bowman. Nel finale Reggio perde un paio di possessi sanguinosi, lasciandosi scappare via la vittoria. Finisce 81-74, con l’Happy Casa che segna l’ottava vittoria in stagione. Rimane fanalino di coda Reggio Emilia (12a sconfitta in questa Serie A).

PALLACANESTRO TRIESTE–GEVI NAPOLI 85-68

Vittoria importante per Trieste che supera la GeVi Napoli 85-68. I padroni di casa si costruiscono il successo a cavallo tra i due tempi, dove segnano 15 punti consecutivi e toccano il massimo vantaggio di 18 punti. A trascinare i triestini un Bartley ispiratissimo, autore di 22 punti totali. Napoli reagisce e prova a rientrare in partita, soprattutto nel quarto periodo, ma i friulani sono glaciali in lunetta e si affidano all’esperienza di Spencer (doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi), che va al ferro con facilità nei minuti finali. Il tabellino conclusivo recita 85-68. Quarta vittoria consecutiva per Trieste, che sale a 16 punti. Per la GeVi arriva l’undicesima sconfitta in questa Serie A.