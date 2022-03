Basket, Serie A: Milano crolla a Brescia, aggancio Virtus in vetta

SERIE A

L’Olimpia cade 82-74 e la squadra di Scariolo ne approfitta rimontando 81-77 Venezia, ok anche la Fortitudo

La Virtus Bologna raggiunge l’Olimpia Milano in testa alla classifica della Serie A di basket. Nella 23esima giornata, l’Armani cade a Brescia 82-74 sotto i colpi di Mitrou-Long e Della Valle, ne approfitta allora la squadra di Scariolo che mette a segno una super rimonta 81-77 su Venezia e aggancia gli uomini di Messina. Sorride anche la Fortitudo, capace di espugnare Trieste 85-77. Vittorie anche per Reggiana, Brindisi e Pesaro. ansa

VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA 81-77

La Virtus raggiunge l’Olimpia in cima alla classifica grazie alla super rimonta su Venezia, trascinata da Hackett e Shengelia. La squadra di Scariolo paga un avvio shock crollando addirittura a 22 punti di svantaggio a metà secondo quarto. Bologna prova quindi a reagire e a far partire il recupero, ma lo svantaggio si assottiglia solo parzialmente mentre Venezia amministra al meglio l’ampio margine. Almeno fino allo scadere del terzo quarto, quando finalmente la Virtus accelera e si porta ad appena cinque punti dagli avversari. A questo punto l’inerzia è tutta dalla parte dei bolognesi e Venezia sente il contraccolpo psicologico: il sorpasso si concretizza in avvio di quarto parziale e la Virtus non cede più fino alla sirena.

BRESCIA-MILANO 82-74

Passo falso invece di Milano che cade in casa di Brescia, a sua volta sempre più terza forza del campionato. I padroni di casa vengono trascinati da Mitrou-Long (miglior marcatore con 26 punti) e Della Valle (21 punti), mentre nelle fila dell’Armani non spiccano Delaney e Hall (appena 11 punti ciascuno). Nove trasformazioni invece per Datome. La squadra di coach Magro piazza l’allungo decisivo sul finire del secondo quarto, arrivando a un massimo vantaggio di +13. Dopo l’intervallo lungo il Brescia tiene gli uomini di Messina a distanza di sicurezza, con l’Olimpia mai in grado di accennare una rimonta.

LE ALTRE PARTITE

Vince anche l’altra squadra di Bologna, la Fortitudo, che pur restando penultima prende una boccata d’ossigeno grazie all’85-77 in casa di una Trieste ormai incapace di vincere. Fondamentale successo esterno in chiave salvezza anche di Pesaro, 87-76 a Varese, mentre alla Reggiana servono i supplementari contro Sassari per imporsi 85-81 e rafforzare la zona playoff. In lotta per un posto tra le prime otto anche Brindisi, che inguaia Cremona sempre più ultima (87-65).