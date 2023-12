Basket, Serie A: Milano cade anche a Sassari  

BASKET

Il Banco di Sardegna si impone 89-83 e si allontana dalla zona retrocessione. Quinto ko in dieci partite per Messina

© Twitter Olimpia Nella decima giornata della Serie A di basket, Milano perde ancora: questa volta a battere la formazione di Messina è Sassari, che si impone 89-83. Il Banco di Sardegna conduce per quasi tutta la gara, con l'Olimpia che riesce a risalire fino all'83-83, poi decidono le triple di Charalampopoulos e Tyree. Secondo ko di fila e cinque sconfitte totali in dieci partite di campionato per l'Armani, mentre i sardi si allontanano dalla zona retrocessione.

La crisi di Milano non conosce fine: l'Olimpia cade anche a Sassari e perde un'occasione per avvicinarsi alla vetta, mentre il Banco di Sardegna si allontana dal penultimo posto grazie all'89-83 del PalaSerradimigni. La formazione di Bucchi parte forte e inizia a condurre sin dai primi minuti del match. Non a caso, il primo quarto finisce 20-14, ma dopo un clamoroso avvio da 12-0. I sardi toccano anche il +13 (41-28) prima che l'intervallo lungo si chiuda sul 41-30. Nella ripresa, sembra concretizzarsi la rimonta degli ospiti, che accorciano le distanze nel terzo quarto e nel corso dell'ultimo periodo riescono addirittura a pareggiare a quota 74. Finale combattuto a suon di triple: a stendere Milano sono quelle di Charalampopoulos e Tyree, migliore dei suoi con ben 24 punti. Senza Mirotic, tra le fila della formazione di Messina è commovente Shavon Shields, ma i suoi 31 punti e 7 rimbalzi non bastano ad evitare un altro ko ai suoi. L'Olimpia resta a 10 punti con il quinto ko in dieci partite. I punti sono solo 10, due in più di Sassari che si allontana dalla zona retrocessione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-83 (20-14, 41-30, 65-58)

Banco di Sardegna Sassari - Cappelletti 11 (1/3 da 2, 3/5 da 3), Tyree 24 (4/5, 3/8, 7/8 tl), Gombauld 12 (6/7 da 2), McKinnie 9 (3/6 da 2, 1/2 da 3), Charalampopoulos 13 (2/2, 1/1, 6/9 tl), Treier 6 (3/4 da 2), Kruslin 3 (3/3 tl), Raspino 0, Gandini 0, Gentile 11 (1/3, 2/3, 3/4 tl). N.e.: Pisano, Whittaker Jr. All.: Bucchi.

EA7 Emporio Armani Milano - Lo 0, Poythress 6 (2/3 da 2, 2/6 tl), Tonut 10 (1/2, 1/4, 5/8 tl), Melli 2 (1/4 da 2), Shields 31 (7/8, 5/9, 2/2 tl), Kamagate 0, Ricci 0, Flaccadori 13 (2/3 da 2, 3/5 da 3), Hall 7 (2/3 da 2, 1/4 da 3), Voigtmann 14 (6/7 da 2, 2/2 tl). N.e.: Bortolani, Caruso. All.: Messina