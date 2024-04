Basket: a Brescia lo scontro diretto con Venezia, ok Olimpia e Virtus

BASKET

La Germani batte la Reyer, Milano e Bologna si impongono su Treviso e Cremona

© Getty Images Nella ventisettesima giornata della Serie A di basket, Brescia si aggiudica lo scontro diretto, batte Venezia e resta prima in classifica. La Germani si impone 90-84 sulla Reyer e sale a 40 punti, a +2 su Virtus Bologna e Olimpia Milano che superano rispettivamente Cremona (93-85) e Treviso (91-89). Si conferma in zona playoff Reggio Emilia, quinta grazie al 74-66 rifilato a Brindisi che, invece, è ora ultima a quota 16.

NUTRIBULLET TREVISO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-91

Successo importante in ottica posizionamento playoff per Milano, 91-89 sul campo di Treviso. Primo quarto shock per la squadra ospite, che va sotto 31-17. Bowman sale in cattedra tra le file dei padroni di casa, perforando la difesa avversaria in tutti i modi. Il tiro da tre dei meneghini non ingrana, con i veneti che alla prima pausa breve sono avanti di quattordici punti. L’Olimpia inizia di fatto a giocare all’inizio del secondo periodo, con un parziale di 10-0 per tornare sotto. Olisevicius prova a risvegliare i suoi, ma la squadra di Messina ricuce il divario fino al 40-39, risultato con cui le due formazioni rientrano negli spogliatoi. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli uomini di Messina mettono la freccia, trascinati dall’esperienza di Voigtmann e da un grande Tonut. Dopo il parziale ospite di 8-0 la Nutribullet si aggrappa ancora ad uno straordinario Olisevicius, e con la tripla pesante di Bowman contro-sorpassa i biancorossi, per il 65-64 a seicento secondi dal termine. Nell’ultimo quarto la sfida è accesissima, con le due squadre che si sorpassano, agganciano e contro-sorpassano colpo su colpo. Nel finale gli ospiti scappano via, con le due triple di Napier e Tonut che sono un vero e proprio colpo del Ko per i veneti. Vince Milano 91-89 e registra la vittoria numero diciannove in stagione. Restano invece dieci i successi di Treviso, ora marcata stretta da Pesaro, nell’accesissima lotta per non retrocedere.

TABELLINO

Nutribullet Treviso-EA7 Emporio Armani Milano 89-91

Parziali: 31-17, 40-39, 65-64.

Nutribullet Treviso: Robinson 10 (2/2, 2/5, 0/1 tl), Bowman 19 (3/8, 4/7, 1/1 tl), Olisevicius 22 (3/7, 5/6, 1/2 tl), Allen 4 (2/4, 0/3), Paulicap 8 (4/5); Harrison 21 (5/7, 1/5, 8/8 tl), Zanelli (0/2 da 3), Mezzanotte 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Camara. N.e.: Torresani, Scandiuzzi, Faggian. All.: Vitucci.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 20 (4/7, 3/7, 3/4 tl), Shields 15 (2/3, 3/7, 2/2 tl), Tonut 17 (5/7, 2/4, 1/1 tl), Melli 7 (2/4, 1/4), Poythress 4 (2/4); Flaccadori 4 (1/2, 0/2, 2/2 tl), Bortolani 2 (1/2), Ricci 3 (1/3 da 3), Voigtmann 11 (2/4, 2/2, 1/2 tl), Hines 8 (2/2, 4/4 tl), Valentine (0/1 da 3). N.e.: Caruso. All.: Messina.