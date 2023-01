Basket, Serie A: Milano batte Tortona, Bologna supera Venezia col brivido   

BASKET

© ipp Nella 15a giornata della Serie A di basket Milano e Bologna vincono e aumentano a 4 punti il distacco sulle rivali. La squadra di Messina stende Tortona al Forum per 79-63, mentre Scariolo fa più fatica contro la Reyer (79-78). Varese e Pesaro tengono un buon ritmo: l’Openjobmetis dilaga contro Napoli (106-79), VL corsara a Scafati (81-69). Cade Trento, sconfitta 84-68 da Reggio Emilia. Sassari ha la meglio su Brindisi, Brescia ko a Verona.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM YACHTS DERTHONA 79-63

Milano vince il big match contro Tortona col punteggio di 79-63. La squadra di Messina crea il divario fin da subito con un primo quarto preciso, ordinato e dall’approccio impeccabile. Il parziale di 12-0 indirizza la partita, che si stabilizza poi sull’equilibrio nel secondo quarto (17-17). All’uscita dagli spogliatoi l’Armani torna a premere sull’acceleratore chiudendo il terzo quarto con 32 punti segnati e, di fatto, la partita in cassaforte. Gli ospiti tentano la rimonta nel quarto periodo, ma l’Olimpia non butta via la partita. Grande prova di Niccolò Melli che registra 16 punti con il 63% al tiro. Dodicesima vittoria in Serie A per Milano, al comando a pari punti con Bologna. Restano al terzo posto in solitaria i piemontesi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 79-78

La Virtus Bologna tiene il passo dell’Olimpia vincendo 79-78 contro Venezia nei secondi finali. Un primo tempo indubbiamente superiore degli emiliani che ritrovano un Daniel Hackett in rotazione estremamente ispirato (17 punti totali). L’inizio del secondo tempo è da brividi per Scariolo: il terzo quarto si apre con il parziale veneto di 9-0, la Segafredo smette di segnare (10 punti totali nel terzo quarto) e Venezia prende in mano la partita. Ci pensano Hackett e Shengelia a riportare in carreggiata la Virtus, che a 15 secondi dalla fine è comunque sotto di due punti. Mago Teodosic sale in cattedra e si prende la tripla pesantissima del 79-78 finale a 8 secondi dal termine. 24 punti per Bologna (a pari merito con Milano), Venezia ferma a 16 punti (con Trento).

OPENJOBMETIS VARESE-GEVI NAPOLI 106-79

Vince anche Varese in casa contro Napoli, risultato finale di 106-79. Partita in cui gli attacchi lavorano meglio delle difese. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra: spiccano i 19 punti di Reyes e la doppia doppia di Owens da 15 punti e 12 rimbalzi. Per Napoli non bastano i 25 punti di Howard. L’Openjobmetis resta sempre al comando, fin dai primi minuti, la GeVi crolla nell’ultimo quarto con 33 punti subiti. Nona vittoria stagionale per i lombardi che salgono al quarto posto (insieme a Pesaro). Resta in acque pericolose Napoli, con solo 5 vittorie finora in questa Serie A.

GIVOVA SCAFATI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 69-81

Pesaro tiene il passo di Varese e torna dalla trasferta di Scafati con i 2 punti. Al PalaMangano finisce 81-69 per gli ospiti. I marchigiani, figli dell’ottimo periodo di forma, giocano un primo tempo sugli scudi, chiuso con la doppia cifra di vantaggio (41-31). Nel terzo periodo Scafati va ben oltre la rimonta, tiene gli ospiti a soli 11 punti nel quarto e prende le redini del match con il parziale di 8-0 nel finale. Reazione d’orgoglio per i pesaresi che aprono l’ultimo periodo infilando 13 punti consecutivi, trascinati dal greco Charalampopoulos (15 punti, 8 rimbalzi). Finisce 81-69. 9 vittorie per la VL, che ha già strappato il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia. Rimane a 12 punti la Givova.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 68-84

Brutta battuta d’arresto per Trento che cade in casa contro il fanalino di coda Reggio Emilia 84-68. Una Dolomiti Energia che paga un primo brutto periodo e quel parziale di 9-0 subito nei primi minuti di partita. Negli 84 punti di Reggio c’è sicuramente la grande impronta di Olisevicius, protagonista di una prestazione fantastica: 24 punti, 9 rimbalzi e soprattutto il 75% al tiro. Trento chiude con il 37% dal campo (25/57), sintomo di una serata davvero storta. Non bastano i 18 punti di Crawford. Quarta vittoria per gli emiliani, che dal fondo mettono nel mirino Treviso e Napoli. Resta a 16 punti Trento, e al 6° posto.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-HAPPY CASA BRINDISI 111-93

Sassari stravince il confronto con Brindisi 111-93. Con i 111 punti i sardi registrano la settima miglior prestazione offensiva della storia della Serie A. Match equilibratissimo nel primo tempo, con il risultato in bilico e svariati cambi di vantaggio prima della fine del primo tempo. A fare la differenza è il terzo periodo, in cui la Banco di Sardegna mette a referto 37 punti (con un parziale di 13-0 nella prima metà di quarto). La formazione allenata da Pozzecco fa registrare 6 giocatori in doppia cifra, con un contributo dalla panchina di 47 punti. Prestazione sontuosa per Bendzius (20 punti, 6 rimbalzi, 67% al tiro). Con questa vittoria Sassari (9° posto) supera in classifica proprio la Happy Casa (10° posto), senza però staccare il pass per le Final Eight di Coppa Italia.

TEZENIS VERONA-GERMANI BASKET BRESCIA 81-77

Brescia esce sconfitta dalla trasferta di Verona ma riesce comunque a strappare il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Vince la Tezenis 81-77 dopo una partita di sostanziale equilibrio, decisa all’ultimo quarto. Padroni di casa che partono non benissimo, ma raddrizzano la gara nei due periodi centrali. Anderson e Smith mattatori della serata veronese, rispettivamente con 18 e 16 punti. Per Brescia da segnalare i 20 di Gabriel (67% dal campo), conditi da 6 rimbalzi. Sesta vittoria stagionale per Verona, che aggancia Trieste, Scafati e Brindisi. La Germani resta ferma a 14 punti in classifica, ma con una Coppa Italia da giocare.