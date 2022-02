Basket, Serie A: Melli trascina Milano, Treviso rimonta Tortona

BASKET

Un Nicolò Melli straordinario trascina Milano al successo sul difficile campo di Trento. Nella 19ª giornata di Serie A, l’Olimpia vince 79-73 con 27 punti di una delle sue stelle, al career high in Serie A, e si porta a due lunghezze di vantaggio sulla Virtus Bologna, sua rivale per il primato nella regular season. Nell’altra partita della serata, la Nutribullet Treviso batte Tortona 72-70, rimontando da -13 in una sfida da zona playoff. ipp

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – ARMANI EXCHANGE MILANO 73-79

Milano vince la non facile trasferta di Trento 79-73 e conferma il proprio primato in Serie A. L’Armani Exchange parte forte e allunga grazie a un parziale di 6-0 fino ad andare 12-6, agevolata da un avvio straripante di Nic Melli, in doppia cifra di punti personali già nel primo quarto. La Dolomiti non molla e rimane in partita con uno splendido Reynolds (10 punti nel primo tempo), che accorcia fino al 19-23 a fine primo quarto. Trentino riparte meglio e con un break di 6-0 si avvicina, fino a trovare il pareggio proprio a poco dalla sirena dell’intervallo lungo, a cui le due squadre si presentano sul 40-40. Al rientro Milano prova a tornare avanti approfittando della mano calda di Melli, i padroni di casa si affidano a Saunders ma scivolano a -9, prima che due triple consecutive di Reynolds riaccorcino le distanze. L’ultimo periodo inizia quindi con Milano avanti 59-54, ma la partita è vivissima: dopo 3’ Trentino pareggia a quota 66. Milano non si fa abbattere dalla spallata e infila un parziale di 6-0 con un ottimo Hall. Olimpia difende il vantaggio acquisito e scrive la parola fine sul match proprio con Nic Melli, che prende il rimbalzo in attacco e arriva a quota 27 punti personali (career high) per il 79-70, accorciato dalla tripla di Reynolds sulla sirena, utile solo per arrotondare la statistica personale. Con questo successo, Armani si porta a +2 sulla Virtus, a partite pari. Trentino incappa nel terzo ko consecutivo ed è quinta.

NUTRIBULLET TREVISO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 72-70

Treviso trova la rimonta contro Tortona per rilanciare le proprie possibilità in zona playoff, con un 72-70 ricco di emozioni e sorprese. I piemontesi si portano subito 13-7, ma Imbrò e Akele accorciano e il primo quarto va in archivio sul 18-15 esterno. Macura è il mattatore di Derthona, che trova un parziale di 11-0 a metà secondo quarto e grazie a una tripla dello statunitense si presenta all’intervallo lungo con il massimo vantaggio, 44-31. Tortona però si rilassa troppo e Treviso ne approfitta per rientrare nel terzo quarto, passando da 33-46 a 53-49 sulla spinta di Sokolowski. Sull’orlo del baratro, la Bertram si rialza e con cinque punti di Mascolo torna avanti. Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto: dal 65-67 Tortona si scioglie e viene punita dalla tripla di Russell, da Imbrò in lunetta e, negli ultimi secondi, dall’arresto e tiro di Russell dopo la tripla del pari di Macura. Lo spettacolare 72-70 finale porta Treviso a quota 16, a sole due lunghezze da Tortona, in una zona playoff tiratissima.