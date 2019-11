Basket, Serie A: la Virtus vince al supplementare, Milano ko con la Fortitudo

La Virtus Bologna resta al primo posto in classifica con la nona vittoria in nove partite, ma il successo contro Trieste è sofferto e arriva solo dopo un tempo supplementare con il punteggio finale di 89-85. Teodosic chiude con 24 punti e 5 assist. L’Olimpia Milano invece perde contro l’altra squadra di Bologna, con la Fortitudo che si impone 85-80 dopo una gara a lungo in controllo e che rischia di essere buttata nel finale.