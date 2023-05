Basket, Serie A: la Virtus travolge Tortona, 2-0 e finale ad un passo

BASKET

Bologna è incontenibile, costruendosi subito un buon vantaggio e dilagando nella ripresa fino al 108-78 finale. Nulla da fare per la Bertram Yachts, che si giocherà tutto in gara-3

© scariolo Una sola squadra in campo nella seconda sfida delle semifinali playoff tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Yachts Derthona. Dopo un buon avvio, i piemontesi devono arrendersi allo strapotere avversario e vengono travolti col punteggio di 108-78 da una Virtus che gioca sul velluto e si concede ampie rotazioni. 2-0 per Scariolo, al quale basterà vincere gara-3 a Casale per conquistare la finale. Sugli scudi Mickey (20) e Ojeleye (15).

Non c'è scampo per la Bertram Yachts Derthona, che nonostante un buon avvio deve arrendersi nuovamente alla Virtus Segafredo Bologna: gara-2 è degli emiliani, che vincono col punteggio di 108-78 e volano sul 2-0, con la finale a un passo. In un primo quarto equilibrato, è a sorpresa la formazione tortonese ad effettuare il primo allungo: la tripla di Severini vale il 17-10 e un effimero +7, che viene cancellato dalla rimonta virtussina. Mickey riporta la sfida in parità e Teodosic, a nove secondi dal termine, firma la tripla del 23-20.

Nel secondo quarto, invece, Bologna dilaga con le triple di un efficace Abass, che chiuderà con 15 punti. Il nazionale di Pozzecco trova un grande supporto in Shengelia, mentre nel finale sono Jaiteh ed Hackett a firmare l'allungo che vale il 55-40 al riposo. I tentativi di rimonta della Bertram Yachts alla ripresa delle ostilità vengono subito spezzati dalla Virtus, che dilaga con Mickey e Ojeleye chiudendo sul +22.

Il quarto e ultimo periodo, infine, viene giocato semplicemente sul velluto dalla formazione virtussina, che si diverte e fa divertire il suo pubblico. Entrano in scena anche Cordinier, Belinelli e Mannion, che lasciano il loro marchio a suon di canestri. Il vantaggio supera i trenta punti con le triple di Beli ed Ojeleye, che portano la sfida sul 106-71. A questo punto Scariolo fa alzare il piede dall'acceleratore ai suoi e Derthona può rientrare sul -30.

Si chiude così la sfida, con la vittoria per 108-78 della Virtus Bologna, che vola sul 2-0 e vede la finalissima, che passerà dalla vittoria in gara-3 a Casale (casa della Bertram) nella serata di venerdì. Sugli scudi Mickey (20) e Ojeleye (15), ma sono ben cinque i giocatori in doppia cifra per le V nere. Ai rivali, che sono a un passo dall'eliminazione, non bastano Daum (17) e Macura (16).