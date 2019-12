Basket, Serie A: la Virtus torna a vincere, Roma passa a Trento

La Virtus Bologna dimentica la prima sconfitta del proprio campionato contro Cremona e sconfigge in casa Brindisi 99-87. La squadra di Djordjevic resta quasi sempre in controllo della situazione e riprende così la propria marcia in vetta alla classifica. Nell’altro anticipo Roma batte Trento a domicilio 88-82 grazie a un parziale di 19-0 nell’ultimo periodo che gira la sfida in favore della formazione allenata da coach Bucchi.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 99-87

Bologna dimentica Cremona e il finale agitato con protagonista in negativo Teodosic raccogliendo un successo tutto sommato agevole contro Brindisi. Il serbo chiude in doppia-doppia con 10 punti e 10 assist, il miglior realizzatore per Djordjevic è però Cournooh con i suoi 19 punti. Brindisi paga le assenze e forse anche un pizzico di stanchezza, visto che a causa della cancellazione del volo affronta il viaggio verso Bologna in treno, arrivando solo all’alba in città. Il solo Banks, che chiude come top scorer del match con 22 punti, riesce a provare a mantenere in gara l’Happy Casa. Primo quarto in equilibrio, nel secondo la Virtus inizia ad ampliare il divario con l’ingresso dalla panchina di Teodosic e l’impatto positivo di Cournooh sul match: all’intervallo è 54-43 Virtus. Terzo quarto in cui Bologna allunga ulteriormente con tre triple infilate di seguito nei primi minuti, il vantaggio sfiora anche i 20 punti, i canestri di Banks lo mantengono intorno alla doppia cifra. Gli ultimi dieci minuti di gioco però vedono la squadra di Djordjevic mettere al sicuro risultato e vittoria, senza che venga concessa a Brindisi la possibilità anche solo di pensare di riaprire la situazione legata al punteggio finale.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS ROMA 82-88

Il miglior marcatore della sfida è Blackmon con 28 punti, ma a sorridere a fine partita è Dyson che con i suoi 23 trascina Roma al successo in rimonta su Trento e consente alla Virtus di entrare nella zona playoff della classifica. Gara che inizia con un Gentile scoppiettante da una parte, dall’altra parte sono proprio Dyson e Jefferson a rispondere per gli ospiti che così alla prima sirena sono del tutto in partita sul 30-30. Trento prova ad accelerare nel secondo quarto, parziale di 10-0 che viene interrotto da Roma grazie ad Alibegovic, ma ancora Gentile mantiene l’Aquila avanti di 5 lunghezze all’intervallo. Al rientro sul parquet Trento cerca di riproporre lo schema del secondo periodo: parziale e fuga, con Forray che porta la formazione di Brienza fino al +8 che però all’ingresso del quarto parziale è solo +5 sul 64-59. Gara che gira proprio qui, perché Roma piazza un devastante parziale di 19-0 che tramortisce Trento, con Dyson che tiene alte le marce del proprio motore offensivo e impedisce all’Aquila di rientrare nonostante i tentativi di un mai domo Blackmon.