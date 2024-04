Basket, Serie A: la Virtus crolla contro Pistoia, Brescia è in testa da sola

BASKET

Le V nere affondano in casa, subendo un parziale di 32-10 nell'ultimo quarto di una gara che pareva chiusa. Vincono i toscani 100-93

© X Virtus Bologna La 25a giornata della Serie A di basket si chiude con una gara dall'esito sorprendente. Fino al terzo quarto (83-68) la Virtus Bologna è in totale controllo contro Pistoia, poi si spegne la luce: ne approfitta l'Estra, che trova il parziale perfetto (32-10) e vince 100-93 contro le V nere. Sorride a distanza Brescia, che resta in vetta da sola (18-7), mentre si crea un terzetto alle sue spalle: l'Olimpia e la Reyer agganciano Bologna (17-8).

La 25a giornata della Serie A di basket si chiude con un clamoroso risultato a sorpresa: la Virtus Bologna vola anche sul +19 contro Pistoia, ma affonda e perde 100-93 con un ultimo quarto dominato dai toscani (32-10). Iniziano subito nel migliore dei modi le V nere, che trovano un parziale di 6-0 nonostante il fisiologico turnover dopo l'Eurolega. Tra i più in forma c'è Zizic, che porta i suoi sul 12-5, ma l'Estra reagisce con le triple di Willis e Hawkins (14-11). Il finale di quarto è tutto della Virtus, che chiude sul 26-14 con un parziale di 7-0 che porta le firme di Lundberg (tripla) e Polonara. Nel secondo periodo Pistoia tenta di riportarsi vicino ai rivali, che però trovano un grande Mickey e volano sul +15, complici anche gli ingressi di Belinelli e Dobric. La situazione non cambia fino all'intervallo, con la Virtus che chiude sul 55-41 e va al riposo con un ampio vantaggio.

Si ricomincia e ci sono solo i felsinei in campo, con un Belinelli ispirato a firmare il massimo vantaggio sul +19. Pistoia prova a reagire, ma la tripla di Lundberg la ricaccia indietro (73-56) e chiude il terzo quarto con una sontuosa tripla: è 83-68 e la gara sembra finita. Ma nel basket non si può mai dare nulla per concluso, e infatti succede l'imponderabile. Il parziale iniziale di 11-4 dei toscani riapre completamente la sfida e la Virtus esce mentalmente dalla gara, subendo triple a raffica: Wheatle e Willis, che trova tre canestri consecutivi da lontano, firmano il pareggio sull'88-88. Bologna ha un sussulto d'orgoglio, poi affonda: Hawkins e Moore portano gli ospiti sul +7, che rimane fino al termine della gara.

La chiude Wheatle col canestro del 100-93, che manda ko la Virtus alla Segafredo Arena: i felsinei restano secondi con Milano e Venezia (17-8), a una vittoria dalla capolista Brescia (17-8). Scatto-playoff di Pistoia, che aggancia Derthona e Trento al sesto posto (13-12). Non bastano Zizic e Lundberg alle V nere (16), decisivi Hawkins (24 con 7/8 da tre) e Willis (23) per gli ospiti.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ESTRA PISTOIA 93-100 (26-14, 55-41, 83-68)

Virtus Segafredo Bologna - Lundberg 16 (2/5, 3/9, 3/4 tl), Hackett 8 (2/4, 1/4, 1/2 tl), Polonara 9 (3/4, 1/1), Zizic 16 (8/11 da 2), Abass 4 (0/1, 0/3, 4/4 tl), Belinelli 12 (4/10 da 3), Pajola (0/1 da 3), Dobric 10 (3/3, 1/2. 1/2 tl), Lomazs 2 (1/2 da 2), Shengelia 3 (1/1 da 2, 1/1 tl), Mickey 13 (4/8, 1/5, 2/2 tl), Mascolo (0/1 da 2). All. Banchi.

Estra Pistoia - Willis 23 (4/6, 5/11), Moore 18 (4/8, 2/5, 4/4 tl), Saccaggi, Varnado 9 (3/5, 1/2), Ogbeide 17 (8/14 da 2, 1/2 tl), Della Rosa 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Del Chiaro, Wheatle 7 (1/1, 1/1, 2/2 tl), Hawkins 24 (7/8 da 3, 3/4 tl). N.e. Dembelé. All. Brienza.