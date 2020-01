Basket, Serie A: la Virtus Bologna sbanca Venezia 83-71, Sassari cade in casa contro Trento 90-87  

BASKET

Nella 19esima giornata della Serie A di basket la capolista Virtus Bologna vince in casa di Venezia 83-71. Sassari manca il nono successo consecutivo e scivola a -4 dalla squadra di Djordjevic dopo la sconfitta contro Trento, 90-87 grazie alla tripla decisiva (di tabella) di Alessandro Gentile. A Reggio Emilia la Grissin Bon padrona di casa schiaccia Cantù 85-73 e supera in classifica gli ospiti (che hanno una partita in meno).

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 71-83

Al Taliercio i campioni uscenti della Serie A di basket perdono con la Virtus capolista. Venezia ha ora un record casalingo di 8-2, la Virtus ha rimediato le sue due uniche sconfitte fuori casa ma stavolta ha gestito una partita difficile senza esitazioni. La prima frazione termina sul 21-21, in perfetta parità. Tanto equilibrio e difese pronte e intense. La Virtus non ingrana a rimbalzo offensivo e ci sono poche seconde chance per gli uomini di Djordjevic. Nel secondo quarto la Virtus si porta avanti fino al 44-39, sulla sirena dell’intervallo lungo tripla da metà campo di Stefan Markovic, splendida e importante per l’inerzia della gara. Bologna conduce anche al termine della terza frazione, 63-55 trascinata dai canestri del lungo americano Vince Hunter. Nel quarto periodo la Virtus continua a condurre con autorevolezza e vince 83-71. Miglior marcatore per Bologna Hunter con 17 punti, top scorer per i lagunari Michale Bramos con 21 punti. 24 assist di squadra per la capolista che fa valere la forza del suo collettivo.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87-90

Al PalaSerradimigni i padroni di casa mancano la nona vittoria consecutiva, grande prova di Trento che si fa rimontare nel quarto quarto ma si prende la vittoria con Gentile. Nel primo quarto Trento riesce a portarsi in vantaggio sul 26-19 tirando benissimo dalla linea dei tre punti e giocando bene in difesa. La seconda frazione si chiude sul punteggio di 45-37 in favore degli ospiti, che riescono a limitare la fase offensiva della squadra di Gianmarco Pozzecco, migliore attacco del campionato. Il terzo quarto è ancora in favore di Trento, avanti 72-63 grazie ai problemi difensivi dei sardi. Nell’ultima frazione di gioco Sassari si risveglia e rimonta sugli ospiti fino al pareggio a quota 87 firmato Michele Vitali, poi la chiude con una tripla di tabella Alessandro Gentile, 90-87 il finale. Top scorer Justin Knox con 23 punti.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-SAN BERNARDO CINELANDIA CANTU 85-74

Reggio Emilia domina al PalaBigi e supera Cantù (con una partita in meno) in classifica raggiungendo quota 18 punti. Gli ospiti iniziano con grande ritmo la sfida al PalaBigi con un parziale di 10-0. La prima frazione termina sul punteggio di 18-18, perfetto equilibrio in campo. Sulla sirena che segnala l’inizio dell’intervallo lungo il tabellone dice 46-35 in favore dei padroni di casa che si portano in vantaggio grazie soprattutto all’impatto positivo degli uomini in panchina. Nel terzo periodo Reggio Emilia continua a condurre le danze e inizia il quarto quarto sul 65-47, l’ultima frazione è una pura formalità che la Grissin Bon amministra senza problemi, 85-74 il punteggio finale.