Basket, Serie A: la Virtus aggancia Milano in vetta, crollo della Fortitudo

GIORNATA 17

Brindisi ko 76-83 e la squadra di Scariolo è prima in classifica insieme all’Olimpia, Tortona asfalta l’altra squadra di Bologna

Bologna a due facce nella 17esima giornata della Serie A di basket. La Virtus espugna 83-76 Brindisi e si porta in vetta alla classifica a parimerito con Milano (oggi non in campo a causa del Covid), la Fortitudo invece cade in casa 74-92 con Tortona. I piemontesi sono appaiati insieme a Trieste, Trento e Brescia: l’Allianz sconfigge 89-78 Pesaro, l’Aquila si impone 85-72 su Napoli, i lombardi battono 97-86 Sassari. Vittoria anche per Cremona.

BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA 76-83

La Virtus Bologna raggiunge in testa alla classifica con 26 punti l’Olimpia Milano, il cui match odierno con Treviso è stato rimandato per Covid. Decisiva la non facile vittoria a Brindisi per 83-76. Il parziale decisivo è il terzo, quando la Virtus infila un perentorio 26 a 9, ma nell’ultimo quarto i pugliesi reagiscono trascinati da Perkins e Chappel (18 e 16 punti ciascuno), sfiorando l’incredibile rimonta che però non si concretizza. Tra le fila di Bologna, bene Weems con 16 trasformazioni.

CREMONA-VENEZIA 85-82

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per Cremona che prende una boccata d’ossigeno pur restando al penultimo posto, mentre Venezia manca l’occasione di agganciare la zona playoff. I padroni di casa partono fortissimo e chiudono il primo quarto 29-14, poi è equilibrio nel secondo parziale mentre nel terzo arriva la super rimonta di Venezia che pareggia da -15. Si decide allora punto a punto nel finale ma la Vanoli, con i 20 punti di Cournooh e Pecchia, scappa di nuovo e questa volta chiude senza farsi recuperare.

TRIESTE-PESARO 89-78

Prosegue il buon momento di Trieste che infila la terza vittoria nelle ultime quattro partite e si porta al terzo posto in classifica, mentre Pesaro è ancora invischiata nelle zone pericolose della classifica. Trieste conduce il match dall’inizio alla fine mantenendosi sempre in vantaggio, con i marchigiani incapaci di farsi sotto nonostante i 20 punti di Jones e i 16 di Larson. Per i padroni di casa, decisivi i 15 di Delia.

TRENTO-NAPOLI 85-72

Terzo posto a parimerito con Trieste anche per Trento, Napoli invece prosegue la sua striscia negativa con la quinta sconfitta di fila. Padroni di casa perennemente in controllo con uno scatto nel secondo quarto fino al +17 in avvio di terzo. Quanto basta poi per amministrare tranquillamente fino alla sirena, complici i 18 punti di Flaccadori. Parks è il miglior marcatore dell’incontro, ma i suoi 24 non bastano ai partenopei.

FORTITUDO BOLOGNA-TORTONA 74-92

Crollo della Fortitudo mentre Tortona continua a giocare bene e rafforza la posizione in zona playoff a 18 punti al pari di Trieste e Trento. Decisivo il primo parziale quando gli ospiti infilano un devastante 32-15 che mette i binari della partita verso il Piemonte. Poi nei successivi quarti il match è equilibrato e Bologna si sveglia, ma ormai è troppo tardi e Tortona si gode i 22 punti di Macura e i 21 di Mascolo. Per la Fortitudo 15 centri di Aradori.

BRESCIA-SASSARI 97-86

Quinta vittoria di fila di Brescia che si aggancia Trento, Trieste e Tortona in piena zona playoff con 18 punti. La partita contro Sassari è equilibratissima e combattuta punto a punto fino all’ultimo quarto, poi nei minuti decisivi i padroni di casa mettono a segno l’allungo decisivo con terrificante parziale di 16 a 5 che spezza le gambe ai sardi (fermi a metà classifica). Mitrou-Long ne mette a segno 24, Logan 22.