Basket, Serie A: l'Olimpia travolge Sassari e resta a punteggio pieno

SERIE A

Sesto successo per Milano, che domina e vince 79-50. Cremona si impone 64-58 a Reggio Emilia

Nella sesta giornata della Serie A di basket, l'Olimpia Milano si conferma inarrestabile e resta a punteggio pieno grazie al travolgente successo per 79-50 contro Sassari. Al Forum non c'è storia: Daniels e Mitoglu realizzano 16 punti e guidano la formazione di Messina, con anche Datome e Grant in doppia cifra a quota 10. Vittoria esterna per Cremona, che passa 64-58 all'Unipol Arena contro Reggio Emilia grazie ad un super Andrea Pecchia. ansa

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-50

Continua il percorso netto di Milano nella Serie A di basket. Al Forum, l'Olimpia domina e supera Sassari, al terzo ko in sei partite. Match senza storia: già nei primi 10 minuti, la formazione di Messina mette le cose in chiaro e si porta sul 18-6, con i sardi che riescono solo a limitare i danni e chiudono il periodo di apertura a -7 (22-15). Il monologo dei padroni di casa continua anche nel secondo e, all'intervallo lungo, il divario è già di 12 punti (42-30). La sfida si chiude con largo anticipo grazie al 18-6 del terzo quarto: gli ultimi 10 minuti servono solo alle statistiche, con Milano che arrotonda ulteriormente il punteggio e vince 79-50. Giornata perfetta per la formazione di Messina: grande prestazione di Mitoglu, il migliore dei suoi con una doppia doppia da 16 punti, gli stessi di Daniels, e 13 rimbalzi, ma in doppia cifra vanno anche Datome e Grant, entrambi a quota 10. Anche Bendzius, Burnell e Logan arrivano a 10 per gli uomini di Cavina, numeri che però non bastano ad evitare la terza sconfitta.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI BASKET CREMONA 58-64

Terza vittoria per Cremona, che batte e aggancia Reggio Emilia con il 64-58 dell'Unipol Arena. L'avvio della Vanoli è più che positivo: un parziale di 8-0 a cui, però, l'Unahotels risponde con un 9-0 che non consente agli ospiti di scappare. La Vanoli chiude sul +5 il primo quarto grazie alla tripla di uno scatenato Pecchia, poi conserva il vantaggio anche all'intervallo lungo (35-31). Nel terzo periodo, però, la formazione di Caja recupera il divario e riesce addirittura a portarsi avanti nel punteggio: solo il libero di Miller vale il +1 (48-47) per Cremona prima degli ultimi 10 minuti. Nel finale, ci pensano Cournooh e Spagnolo, a suon di triple, a regalare a Galbiati il colpo esterno: finisce 64-58 con un super Andrea Pecchia capace di realizzare 23 punti con un perfetto 7/7 in area, un 2/8 dall'arco e 3 liberi realizzati su 5. Cremona migliora così il suo score, ora sul 3-3: lo stesso di Reggio Emilia, che nelle ultime quattro partite ha però raccolto solo un successo, quello in casa di Varese.

