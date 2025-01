Basket, Serie A: Brescia batte Trento, è campione d'inverno per la prima volta

TRAPANI SHARK-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 88-68

Prosegue il sogno ad occhi aperti dei Trapani Shark, che chiudono l'anno al secondo posto in una Serie A combattutissima. La vittoria per 88-68 sul Banco di Sardegna Sassari, infatti, vale l'aggancio alla Dolomiti Energia Trentino: la neopromossa chiude il suo girone d'andata con 11 vittorie e soli 4 ko. Il match è equilibrato in avvio e, anzi, è la formazione sarda a iniziare meglio e chiudere in vantaggio dopo il primo quarto (21-18). Quello svantaggio risveglia gli Shark e il loro caldissimo pubblico, che si rivela decisivo nel sorpasso di metà gara: ottima prestazione di squadra e 40-34 dopo i primi due quarti. Il gioco riprende ma Sassari, di fatto, non è in campo: solo sette punti a referto nel terzo periodo, Trapani accelera e scappa. Grazie alle ottime prove di Gentile e Yeboah, autori di 12 e 11 punti, gli Shark decollano sul +20 e non si guardano più indietro. Nell'ultimo periodo non c'è nulla da fare per il Banco di Sardegna, col punteggio che termina in perfetta parità in questo settore di gara (27-27) e la netta vittoria dei siciliani. Trapani vince 88-68 e fa scivolare Sassari in 12a posizione: 6 vittorie e 9 ko nel suo girone d'andata. I siciliani, invece, festeggiano il secondo posto al termine del girone d'andata: davanti c'è solo Brescia (12-3), 11 vittorie e 4 ko per Galloway e compagni.