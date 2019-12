Basket, Serie A: Bologna schiaccia Milano 83-70 con un super Markovic

SERIE A

Nel big match della 16esima giornata di Seria A di basket la Virtus Bologna stende l’Olimpia Milano 83-70. Dopo un primo quarto equilibrato, gli uomini di coach Djordjevic piazzano un mini-parziale che vale il 46-40 all’intervallo lungo, per poi trovare la fuga definitiva nel finale. Brescia va a vincere a Cantù 93-82 e aggancia al terzo posto proprio l’Armani. Brindisi supera in casa Treviso 81-74 e si piazza da sola in quinta posizione. La Virtus Bologna domina il derby d'Italia





















SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO 83-70

La Virtus Bologna si conferma capolista e continua a non sbagliare un colpo in casa, chiudendo in bellezza il 2019 con la vittoria anche nel derby d’Italia contro l’Olimpia Milano. La prima firma del match è subito d’autore: assist di Markovic, tripla di Teodosic. A prendersi le principali responsabilità sono allora i giocatori di maggior carisma ed esperienza: da un lato Teodosic disegna pallacanestro, dall’altro Scola è un punto di riferimento e Rodriguez si presenta al match con due triple consecutive. A chiudere il primo quarto è il layup in contropiede di Gaines a fil di sirena: 24-20 per la Virtus. Botta e risposta continua anche nel secondo periodo, con la Virtus che prova ad allungare con la tripla di Baldi Rossi e l’Olimpia che si riavvicina con il canestro dall’arco di Micov. A metà del quarto le Scarpette Rosse si portano in vantaggio per la prima volta nel match: Cinciarini ha troppa libertà dalla linea dei tre punti e non sbaglia (31-32). Il parziale milanese di 0-10 viene interrotto dai padroni di casa grazie al lavoro dei due playmaker serbi, che cominciano a sfornare assist con regolarità e imprimono il loro marchio sul controsorpasso bolognese. Teodosic si rende autore di una giocata sensazionale in chiusura di quarto, sgusciando in mezzo a quattro avversari e pescando Hunter sotto canestro: schiacciata comodissima l’intervallo si chiude sul +6 Virtus (46-40). Le V nere toccano la doppia cifra di vantaggio con il canestro dalla lunga distanza di Markovic (55-45), ma Milano rimane in partita soprattutto grazie alle giocate del Chacho, che prende per mano i compagni prima realizzando un tiro da tre punti e poi invitando Gudaitis e Brooks a schiacciare con un paio di giocate sopraffine. A fine terzo quarto il punteggio sorride ancora alla Virtus: 63-56. L’inizio dell’ultimo periodo è favorevole al team di Sasha Djordjevic, che arriva fino al massimo vantaggio di +13 (69-56) tenendo a secco i lombardi per quasi tre minuti di gioco. Brooks e Rodriguez firmano cinque punti consecutivi e riportano Milano a contatto (69-61), ma il predominio della Virtus è evidente: a meno di 4’ dal termine Baldi Rossi segna dalla lunga e distanza e regala quindici punti di margine ai bolognesi; dopo circa un minuto Teodosic concede la replica e chiude definitivamente la partita (81-66). Il risultato finale è 83-70 per le V nere.

SAN BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ-GERMANI BASKET BRESCIA 82-93

Wes Clark realizza sette punti di fila per i padroni di casa mentre Brescia si affida alla regia di Vitali e al talento offensivo di Lansdowne. La schiacciata di Burnell in contropiede vale il 19-15 per Cantù. Brescia non si arrende, impatta e alza ulteriormente il livello di un match decisamente godibile. A mettere la ciliegina è il jumper di Wes Clark (già 14 punti) che regala il +5 ai brianzoli. Moss prende in mano la partita e cambia l’inerzia della gara, con Brescia che torna avanti sul 33-34. L’and-one di Zerini vale il 40-45. I padroni di casa faticano troppo difensivamente per tentare la rimonta e il primo tempo si chiude sul 46-50. Silins sfrutta la scia positiva per portare gli ospiti al massimo vantaggio sul 50-60. Abass strappa applausi e il divario aumenta ulteriormente sul 56-73. Cantù riacquista entusiasmo sul 72-83. L’attacco di Brescia è in totale confusione ma la tripla di Vitali ridà ossigeno ai suoi. A mandare i titoli di coda è Sacchetti che, con la tripla dell’82-91, regala il pass per le final eight alla sua Germani.