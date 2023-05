Basket, Serie A: Bologna batte Brindisi e vola in semifinale. Cade Tortona

PLAYOFF SERIE A

Scariolo festeggia 100-95 sul campo della Happy Casa e chiude la serie 3-0. Esulta anche Trento, che batte i piemontesi 79-76

Olimpia regina della regular season























Vola in semifinale Bologna che batte, nella gara-3 dei playoff scudetto di Serie A, Brindisi 100-95 e chiude la serie 3-0. Partita più complessa del previsto per Scariolo, che chiude sotto il primo tempo ma riesce a recuperare l'incontro nel secondo. Sconfitta per Tortona, che si arrende a Trento 79-76 e vede dimezzarsi il proprio vantaggio nella serie, ora sul 2-1. Mani fredde in avvio per i padroni di casa, che salgono nel secondo tempo e riescono a ribaltare l'inerzia del match.

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 95-100

Esulta Bologna che accede alle semifinali scudetto battendo Brindisi 100-95. Partenza sprint dei padroni di casa, che sorprendono la Virtus mantenendo ritmi alti e rispondendo canestro su canestro ai colpi degli ospiti. La Segafredo cerca di far valere il maggior tasso tecnico facendo girare il pallone per liberare i propri tiratori da tre, che però si scontrano con la difesa ordinata della Happy Casa, che aspetta gli avversari e riparte in transizione. Così i pugliesi costruiscono il loro vantaggio, con il primo quarto che si chiude con un sorprendente +6: 30-24. Il punteggio continua a rimanere alto nel secondo: Brindisi è letale dall’arco, specialmente con Reed, gli emiliani rispondono con il fisico di Ojeleye ma senza la visione di Teodosic, che fatica a entrare in partita. Molta frenesia tra le V-nere, che trovano sempre meno canestri e concedono tanti tiri liberi: all’intervallo il risultato è 53-49. Al rientro sul parquet è tutta un’altra storia: Bologna comincia a colpire con continuità ispirata dal ritrovato Teodosic e si porta in vantaggio, volando addirittura sul +13. L’inerzia ormai è tutta dalla parte della Virtus, che amministra il gioco anche negli ultimi dieci minuti e, con qualche brivido finale, vince 100-95. Con questa vittoria Scariolo chiude la serie sul 3-0 e festeggia l’accesso alla semifinale scudetto.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 79-76

Perde Tortona, che cade a Trento 79-76. Mani fredde per entrambe le squadre in avvio: gli ospiti dettano il ritmo e sono più costanti a canestro con Harper, mentre i padroni di casa aspettano ma perdono palle sanguinose in attacco e non riescono a innescare i propri tiratori da tre. La Dolomiti si scuote verso fine quarto e si porta a -1 dagli avversari: il primo parziale si chiude 10-12, risultato che è anche il più basso stagionale firmato in un singolo quarto. Molto più incisivo Trento nel secondo, che inverte l’inerzia della partita trascinata da Spagnolo e vola a +5. La reazione di Derthona è immediata e affidata ancora ad Harper, letale in transizione. Gli ospiti alzano sempre più il ritmo e schiacciano gli avversari, che all’intervallo sono sotto 39-28. Nel terzo parziale arriva la reazione di nervi di Trento, che prima accorcia lo svantaggio e poi riesce a trovare il clamoroso pari (50-50) a un soffio dalla sirena. L’equilibrio prosegue anche negli ultimi dieci minuti: Radosevic è dominante a rimbalzo e permette a Tortona di tenere a distanza gli avversari, mentre Trento si affida ancora alle invenzioni di Spagnolo e alle triple di Flaccadori. Nel finale salgono ancora i padroni di casa, che riescono a vincere l’incontro 79-76. Con questa vittoria la Dolomiti riesce ad allungare la serie, ora sul 2-1 per Tortona.

