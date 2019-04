Basket, Serie A: altro ko per Milano, Sassari vince 93-79 al Forum

07/04/2019

Thomas prova a fare scappare subito Sassari, ma Omic e James trovano il vantaggio per Milano. Pierre va di tripla, lo step back di Brooks vale il 13-11. La schiacciata di Cooley determina il +5 a favore dei sardi, Micov appoggia al vetro ma McGee buca la difesa milanese e appoggia comodamente al ferro il 15-20. La tripla di Della Valle precede il tiro di Cooley. Polonara strappa il rimbalzo offensivo e appoggia il +6. Lo step back di Spissu regala il +9 al Banco di Sardegna; la schiacciata di Tarczewski porta l’Armani sul 20-26 alla fine del primo quarto. Sassari vola in contropiede e Gentile appoggia al vetro (23-30), Nunnally e Cinciarini accorciano sul -3, ma l’Olimpia crolla sotto i colpi di Polonara, Cooley e Smith. A poco servono la tripla di Nunnally e i punti di Cinciarini e Micov. Nedovic trova la bomba che permette a Milano di accorciare sul 39-47 sulla sirena, dopo che Sassari aveva trovato il vantaggio di +11 con il libero di Cooley. Il jumper di Thomas e la tripla di Nedovic riaprono le danze dopo l’intervallo lungo. Micov dà la scossa all’Olimpia con il tiro da 3 che firma il 45-53, ma Cooley fa ancora quello che vuole in post e segna con il semi gancio. La formazione di coach Pianigiani si aggrappa a Micov (altra tripla per lui) e a Mike James: 53-57. Polonara e Thomas fanno respirare la Dinamo, ma Brooks è impeccabile dalla lunetta per tre volte consecutive (59-61). L’Armani si fa però sorprendere da Sassari, capace di piazzare un parziale di 7-0 a cavallo tra il terzo e il quarto periodo (59-68). James segna la tripla e ripete il gioco da tre punti dalla lunetta (65-73). Cooley però è in grande condizione e trascina la squadra di Pozzecco che scappa sul +11 e non si ferma più: Thomas segna con il fallo di Omic, Polonara schiaccia in contropiede, Smith sancisce il definitivo 79-93. La crisi di Milano non accenna a terminare.