Basket, Serie A: Milano regola Reggio Emilia, Venezia ok a Cremona

VANOLI CREMONA-UMANA REYER VENEZIA 78-86

Terza vittoria di fila in Campionato per Venezia, che in trasferta regola Cremona 86-78. Nel primo periodo i padroni di casa partono bene, con Willis e Lacey micidiali da tre punti. La Vanoli allunga sul +5, ma le cose cambiano dopo la prima pausa breve: Kabengele sale in cattedra e la Reyer concede solamente 9 punti agli avversari nel secondo quarto, segnandone 25. All’intervallo gli ospiti conducono di 11 lunghezze, sul 46-35. Willis è l’ultimo a mollare tra le file della squadra di Brotto, portando i suoi prima al -5 alla fine del terzo quarto e poi fino al -1 in avvio di quarto periodo. Dopo lo spavento la squadra di Spahija torna ad allungare, con Wiltjer e Ennis che aiutano Kabengele a trascinare i veneti al successo. Settima vittoria per Venezia, dodicesima sconfitta per Cremona.