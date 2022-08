Basket: sconfitta pesante dell’Italia contro la Francia 68-100

BASKET

A Montpellier finisce 100-68 a favore della squadra transalpina

© italyphotopress Il secondo match amichevole della squadra di Gianmarco Pozzecco dice che l’Italia esce sconfitta dalla gara contro la Francia. Alla Sud de France Arena gli azzurri vengono piegati 100-68 dai vice campioni olimpici trascinati da Heurtel e Fournier. Senza il capitano Gigi Datome, tenuto a riposo, i migliori degli azzurri sono Gallinari e Melli. Ora l’Italbasket si prepara ad affrontare venerdì 19 agosto la Serbia nella Super Cup ad Amburgo.

Due sconfitte su due nelle partite che hanno visto opporsi i transalpini agli azzurri. L’Italbasket fin dai primi punti se la gioca alla pari con i vice campioni olimpici, poi il cambio di marcia immediato dei francesi che alla fine del primo periodo si portano sul +11. La squadra di coach Pozzecco è meno precisa al tiro rispetto alla Francia, che mette a segno diverse triple. I Blues gestiscono bene il match e vanno al riposo lungo sul punteggio di 51-40. Al rientro la situazione non cambia e gli azzurri faticano in difesa, tanto che i ragazzi del Ct Collet si portano sul +21. Alla fine, ad avere la meglio, sono i vice campioni olimpici che si impongono per 100-68 su un’Italia spenta rispetto a quella che si è vista in amichevole venerdì. Buoni segnali arrivano dai 13 punti finali di Nicoló Melli e dagli 11 di Danilo Gallinari.

Appuntamento ora ad Amburgo, dunque. Tra tre giorni scatta la Super Cup che metterà a confronto la Nazionale italiana contro delle big del basket europeo: prima c’è la Serbia, poi una tra Germania e Repubblica Ceca.