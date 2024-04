Sassari all'esame Pesaro, Cappelletti: "Non sottovalutiamo nessuno"

INTERVISTA ESCLUSIVA

26° turno di campionato per il Banco di Sardegna: "Contro Pesaro sarà una partita completamente diversa rispetto a quella giocata all’andata"

Quattro vittorie nelle ultime cinque gare, tra cui i successi su Bologna, Venezia e Brescia. Con l'arrivo di Nenad Markovic in panchina, la stagione del Banco di Sardegna Sassari è cambiata: "Siamo contenti di questo nostro momento - ha rivelato ai nostri microfoni Alessandro Cappelletti. Abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile, dopo la pausa della Coppa Italia ci siamo ripresi molto bene con queste quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Adesso la cosa più importante è continuare a pensare partita dopo partita, non guardando troppo in là, non facendo calcoli in ottica play-off. Ci aspetta una partita importante con Pesaro, due punti pesanti, vogliamo onorarla al meglio. Speriamo con un palazzo davvero pieno, come lo è stato con Brescia".

Il 26° turno di LBA Serie A regala una sfida molto insidiosa contro la Carpegna Prosciutto Pesaro: "Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella giocata all’andata. Loro hanno cambiato tanti giocatori, poi credo che in questo campionato non si possa sottovalutare nessuna partita. Come abbiamo visto anche domenica scorsa, possono avvenire ribaltoni importanti. Dobbiamo approcciarla con grande concentrazione mentale, lavorando sui dettagli per esprimerci al meglio".