Basket: ridotta la penalizzazione di Varese da -16 a -11 punti

BASKET

Lo ha deciso la Corte d'Appello della Federbasket. La squadra lombarda abbandona l'ultimo posto e sale a 21 punti

© ipp La corte d'appello della Federbasket ha accolto parzialmente il ricorso della Pallacanestro Varese riducendo da 16 a 11 i punti di penalizzazione in classifica che gli ha inflitto il tribunale federale. Il club lombardo aveva ricevuto una penalizzazione di 16 punti da scontare nel campionato in corso: a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e illecito sportivo, il Tribunale ha applicato il malus a Varese che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di ammissione alla Serie A 2022/23, non ha ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati. Con questa decisione Varese sale a 21 punti: in caso di vittoria domenica contro Scafati sarebbe matematicamente salva.

La Federbasket ha ufficializzato la decisione della corte federale che "in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Openjobmetis Pallacanestro Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva", come sottolinea una nota sul sito Fip. "Stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazioni".

Varese era stata condannata a 16 punti in primo grado a seguito delle accuse di frode e illecito sportivo. All'origine della vicenda, la documentazione liberatoria presentata dal club per l'iscrizione al campionato, nonostante un arbitrato con un suo ex, il serbo Tebic, per il mancato pagamento di alcune mensilità.