Basket, 16 punti di penalizzazione alla Pallacanestro Varese per illecito e frode sportiva

La Pallacanestro Varese ha ricevuto una penalizzazione di 16 punti da scontare nel campionato di basket in corso. A seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e illecito sportivo, il Tribunale ha applicato il malus alla società lombarda che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di ammissione alla Serie A 2022/23, non ha ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati.