Basket, Reggio Emilia punta su Tarik Black: "Motivato per aiutare a vincere"

LA PRESENTAZIONE

Un nuovo innesto per la UNAHOTELS in vista del finale di stagione nel campionato di basket: "Voglio di dimostrare il mio valore"

© ufficio-stampa Nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo acquisto dell'UNAHOTELS, Tarik Black. Queste le sue prime parole: "Voglio prima di tutto ringraziare la Reggiana Basket per questa opportunità. Mi ricordavo del valore e dell’ambizione di questo Club dai tempi della finale di FIBA Europe Cup, dove ci siamo dati battaglia sul parquet".

"Ho avuto modo di parlare con tanti ragazzi che già conoscevo - prosegue Black -, come Jamar Smith, Langston Galloway e Briante Weber e ho capito che questo era il posto giusto. Mi sono rimesso in gioco ora dopo alcuni mesi fermo per una scelta legata alla mia famiglia: volevo restare vicino a mia moglie e assisterla nella nascita del nostro terzo figlio. Ora sono pronto a dimostrare tutto il mio valore, ho tanta voglia di competere al più alto livello possibile, conoscere i miei compagni e le loro caratteristiche e mettermi a disposizione del coach per aiutare Reggio a vincere più partite possibili”.

Queste le parole del Direttore Sportivo Filippo Barozzi: “Accogliamo con un contratto fino al termine della corrente stagione un giocatore la cui carriera non ha certo bisogno di presentazioni. Un atleta esperto, con alle spalle anni importanti di NBA ed Eurolega. Black è un uomo d’area che ci garantirà presenza difensiva nel pitturato e un maggiore equilibrio nella distribuzione dei nostri possessi offensivi, grazie a gioco interno, ricezioni profonde nonché capacità di creare vantaggi per gli esterni con blocchi e secondi possessi da rimbalzo”.