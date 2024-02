Basket, qualificazioni Europei: l'Italia fa due su due, sconfitta anche l'Ungheria

VERSO eurobasket 2025

Dopo aver chiuso in svantaggio a metà gara, gli azzurri dominano nella ripresa e vincono con merito: 83-62 sui magiari, è leadership nel gruppo B

Dopo aver sconfitto la Turchia, l'Italia non sbaglia neanche nella seconda gara delle qualificazioni agli Europei di basket. Gli azzurri soffrono solo nei primi due quarti, chiusi in svantaggio (37-36), ma dilagano nella ripresa e sconfiggono nettamente l'Ungheria: Pozzecco e i suoi esultano col punteggio di 83-62, che vale il primo posto nel gruppo B, completato dai turchi e dall'Islanda. Tessitori (12) e Bortolani (12) i top-scorer azzurri.

Vedi anche Basket Basket, Polonara e la prima da capitano in Nazionale: "Voglio sfilare alle Olimpiadi con Sinner"

La Savaria Arena di Szombathely si tinge d'azzurro e assiste alla grande prestazione dell'Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che sconfigge 83-62 l'Ungheria con una ripresa dominante. Nel primo quarto regna l'equilibrio, con gli azzurri che volano sul +7 grazie alle triple di Spissu, Tessitori e Polonara, ma si fanno riprese: Hopkins e Hanga firmano il 15-15, spezzato solo dal canestro di Mannion per il +2 azzurro. Nel secondo quarto il copione si ripete, con Bortlani e Severini a firmare il +7 azzurro, prima che un altro calo di tensione riporti sotto l'Ungheria: Perl firma l'8-0 che vale il sorpasso (30-29), prima che Spissu riporti in vantaggio gli azzurri da tre (36-35). I magiari però non mollano e chiudono sul 37-36 a metà gara, coi liberi di Perl e l'errore di Mannion sulla sirena. Nel riposo di metà gara Pozzecco scuote i suoi, che entrano con tutt'altro impeto e piazzano subito un parziale di 7-0.

Tessitori e Procida fanno il resto, portando l'Italia sul +16 e consentendo agli azzurri di avviare le rotazioni per tenere tutti freschi: è +18 dopo il terzo quarto (64-46) e la Nazionale dilaga definitivamente nell'ultimo periodo. Ormai è dominio azzurro, con Bortolani che sale in cattedra e firma il +32, massimo vantaggio della sfida (78-46). L'Ungheria si rivede solo nel finale, con Vojvoda e Perl ad accorciare nel garbage time. Vince 83-62 l'Italia, che fa due su due e vola in testa al gruppo B delle qualificazioni agli Europei, scavalcando Islanda e Turchia che hanno uno score di una vittoria e una sconfitta: Bortolani e Tessitori, con 12 punti, i top-scorer del Poz. Si tornerà in campo a fine novembre, ma prima gli azzurri giocheranno il Preolimpico e, si spera, le Olimpiadi di Parigi.

IL TABELLINO

UNGHERIA-ITALIA 62-83 (15-17, 37-36, 46-64)

Ungheria - Goloman 7 (1/2, 1/2, 2/2 tl), Hanga 11 (5/6, 0/4, 1/3 tl), Keller 4 (2/3, 0/1), Perl 12 (3/9, 1/2, 3/3 tl), Varadi 2 (1/2, 0/2), Hopkins 9 (0/2, 2/3, 3/4 tl), Vojvoda 8 (1/2, 2/4), Benke 7 (2/2, 1/4), Toth, Lukacs, Somogyi 2 (1/2 da 2). N.e. Pongo. Ct: Okorn.

Italia - Petrucelli 9 (1/4, 1/2, 4/4 tl), Pajola 9 (3/3, 1/2), Polonara 10 (2/4, 2/3), Procida 9 (3/4, 1/2), Tessitori 12 (4/5, 1/1, 1/1 tl), Spissu 6 (0/2, 2/3), Mannion 4 (2/3, 0/5), Ricci 6 (3/5, 0/1), Bortolani 12 (3/3, 2/2), Casarin (0/1, 0/1), Caruso 1 (1/2 tl), Severini 5 (1/1, 1/4). Ct: Pozzecco.