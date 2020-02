Basket, qualificazioni Europei 2021: l’Italia 87-81 vince in Estonia e concede il bis

QUALIFICAZIONI EURO 2021

Al Saku Suurhall di Tallinn l’Italia centra il bis alle qualificazioni agli Europei 2021 (azzurri già qualificati come paese ospitante). Dopo il netto successo contro la Russia a Napoli, infatti, gli azzurri di coach Meo Sacchetti s’impongono anche contro l’Estonia, sconfitta 87-81 in casa sua. Dopo un primo quarto molto equilibrato, l’Italia subisce una seconda frazione ben giocata dai baltici, ma nella ripresa riemerge dal -14 e ribalta il risultato.

La giovane Italia di coach Sacchetti vince anche in Estonia, centrando dunque la seconda vittoria su due in questa prima parentesi delle qualificazioni agli Europei 2021, dopo l’ottima impressione del debutto di Napoli. Prova di carattere per gli azzurri che, sotto di 14 nel secondo quarto, dimostrano grande spirito di abnegazione iniziando la rimonta nel terzo periodo per poi concluderla nell’ultimo con un parziale di 28-20. L’ottima prestazione consente agli azzurri (che hanno già il pass assicurato, in quanto Milano ospiterà uno dei gironi della massima competizione continentale) di volare in testa al gruppo B.

I padroni di casa si presentano subito con un parziale di 6-0, costruito sui tiri dalla lunga distanza di Kitsing e Raieste. La reazione degli azzurri non si fa attendere e si basa soprattutto sullo stato di grazia di due uomini: Filippo Baldi Rossi e Michele Vitali, protagonisti di giocate di alto livello. A fine primo quarto la situazione è di perfetta parità: 18-18. Nel secondo periodo l’Italia riparte con il freno a mano tirato: Veideman, Kitsing e Vene firmano un parziale di 10-0, che regala agli estoni la doppia cifra di margine. La nazionale baltica tocca anche il +14 di vantaggio (44-30) ma, poco prima dell’intervallo lungo, Baldi Rossi e Ricci riescono ad accorciare fino al 47-41 a fine primo tempo

Nel terzo quarto sono però i ragazzi di Meo Sacchetti a farsi preferire: a metà del parziale Tessitori, la tripla di Spissu e Fontecchio timbrano un break di 7-0 che riporta il risultato in parità (52-52). L’Estonia chiude comunque avanti a 10’ dal termine: le due stoppate di Drell e Hermet su Baldi Rossi sigillano il punteggio sul 61-59. All’inizio dell’ultimo periodo Akele e Ruzzier regalano all’Italia il primo vantaggio della partita (61-63). Gli azzurri si dimostrano più lucidi, difendendo meglio e allungando fino al +10 sancito dalla tripla del solito Vitali. Negli ultimi minuti di gioco le due triple consecutive di Ricci elargiscono all’Italia dei punti preziosissimi per arginare il tentativo di risalita dei baltici, prima che Akele chiuda definitivamente i giochi a 36” dalla sirena: finisce 81-87. Top Scorer per l’Estonia Kitsing e Vene con rispettivamente 22 e 21 punti. Per l’Italia Michele Vitali con 22, seguito da Giampaolo Ricci con 18 punti messi a referto.

