Basket, Preolimpico: l’Italia piega Portorico 90-83 e si assicura una semifinale più “agevole”

Sotto anche di 17 lunghezze, gli azzurri ribaltano il risultato grazie a Fontecchio e Polonara. Evitata la Serbia nel prossimo turno

L’Italbasket parte bene al Preolimpico di Belgrado. Portorico battuto 90-83 dopo una sofferta rimonta: ora la semifinale sarà contro una tra Repubblica Domenicana e Filippine. Ottimo avvio dei centroamericani, avanti di 7 punti all’intervallo lungo. La Nazionale di Sacchetti si era trovata anche sul -17. Il buon finale di terzo quarto consente all’Italia di ribaltare la situazione, per poi gestire nel finale. Fontecchio e Polonara tra i migliori.

Il trio Mannion-Fontecchio-Polonara regala (grazie ai 21 punti a testa) il debutto vincente all’Italbasket nel Preolimpico che si sta disputando a Belgrado. Successo fondamentale per gli azzurri, che evitano la Serbia in semifinale; sabato affronteranno la vincente del match tra Repubblica Dominicana e Filippine.



Portorico si rivela sentenza da oltre l’arco dei 6.75 in avvio di match: la Nazionale centroamericana prende il largo nel finale del primo quarto (18-24). La squadra di coach Meo Sacchetti limita i danni grazie a un ispirato Fontecchio e al buon debutto di Nico Mannion, che mette una tripla al primo pallone toccato. Portorico tocca però addirittura il +17 nella seconda frazione di gioco. Sacchetti trova comunque la reazione dei suoi, guidata dall’inserimento di Tessitori e dalla maggior intensità in difesa. L’Italia arriva all'intervallo con sole 7 lunghezze (37-44) da recuperare: frutto del determinante controparziale di 12-2 e, soprattutto, di un perfetto 12/12 ai liberi. Gli azzurri rientrano dagli spogliatoi con un altro spirito. Mannion e Polonara guidano la squadra e ribaltano l’inerzia del match (64-58 al 30’). Portorico crolla anche sul -10, ma l’Italia deve rivincerla negli ultimi 3 minuti, quando i caraibici tornano praticamente a contatto (76-73). Mannion gestisce bene i possessi decisivi e gli azzurri così evitano lo spauracchio Serbia in semifinale. La finalissima che assegnerà il pass per Tokyo 2020 sarà invece in programma domenica 4 luglio e con ogni probabilità sarà proprio contro la temutissima padrona di casa.