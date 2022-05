Basket, playoff Serie A: Virtus Bologna prima finalista, Tortona cade anche in gara 3

PRIMA FINALISTA

La squadra di Scariolo supera i piemontesi 77-69 e chiude la serie della semifinale per 3-0, adesso una tra Milano e Sassari

Virtus Bologna inarrestabile nella semifinale della Serie A di basket contro Tortona. La squadra di Scariolo si aggiudica anche gara 3 in trasferta e conquista così la finale del campionato: 77-69 il punteggio che consente a Belinelli e compagni di chiudere 3-0 il conto totale dei match e difendere il titolo contro Milano o Sassari. Partita dominata con Teodosic e Jaiteh in grande forma, per i piemontesi inutile buona prova di Macura e Wright. © italyphotopress

E’ la Virtus Bologna la prima finalista della Serie A di basket: Belinelli e compagni conquistano anche gara 3 in casa di Tortona col punteggio di 77-69 e possono così difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La sfidante sarà una tra Sassari e Milano con l’Olimpia avanti 2-0 nella serie. La Virtus ha fretta e vuole subito imporre la propria supremazia, nei primi minuti arriva un tremendo parziale di 11-0 per Bologna che tramortisce i padroni di casa. L’inerzia del match è già tutta dalla parte dei campioni d’Italia in carica, il vantaggio diventa addirittura di +20 sul finire del secondo quarto e di fatto all’intervallo la partita è già finita. Nel terzo quarto la Virtus mantiene sempre a distanza di sicurezza gli avversari, che provano a reagire con Macura e Daum (11 punti ciascuno a fine match) ma non basta. Jaiteh e Teodosic con i loro 17 e 15 punti trascinano la squadra di Scariolo e fino alla sirena è solo ordinaria amministrazione.