Basket, playoff Serie A: Shields fa 81-79 a un secondo dalla fine, Milano batte Venezia in gara-1

PLAYOFF SERIE A

L’Armani Exchange vince la prima combattuta sfida della serie, l’ala piccola al servizio di Messina spadroneggia con 25 punti

In gara-1 della semifinale playoff di Serie A, l’Armani Exchange Milano vince 81-79 al penultimo secondo una gara tirata contro l’Umana Reyer Venezia, capace di stare in partita fino alla sirena finale. La giocata decisiva è un sottomano di Shields, miglior marcatore al Forum con 25 punti: lunedì il secondo appuntamento della serie, con i veneti che ripartiranno dai 18 punti di Tonut e dalla doppia doppia di Watt, 16 punti e 10 rimbalzi. ansa

Nessuna passeggiata, Milano deve sudare fino al penultimo secondo di gara-1 delle semifinali playoff di Serie A per avere la meglio 81-79 su una combattiva Venezia, concentrata fino all’ultimo e trascinata dai 18 punti di Tonut. Al Forum il primo quarto è piuttosto equilibrato, ma i padroni di casa riescono a chiuderlo sul +7 portandosi a 20-13 e facendo pagare ai veneti un brutto 4/15 dal campo e soprattutto le quattro palle perse dei primi dieci minuti. L’Umana Reyer rimane però concentrata e resta in partita accorciando il distacco nella seconda frazione, con l’Armani Exchange che tiene comunque botta e non sembra soffrire i giorni di pausa goduti grazie al 3-0 del primo turno. A 3’ dall’intervallo Stone firma il sorpasso con la tripla del 33-34, poi le Scarpette Rosse tornano avanti e le squadre restano a contatto fino a fine primo tempo, che il tabellone luminoso saluta a 42-38: Punter, Rodriguez e Shields già in doppia cifra a metà di una gara povera di assist, 7 da una parte e soltanto 3 dall’altra.

Il terzo quarto pare inizialmente raccontare la stessa storia dei primi 20 minuti, ma verso la fine della frazione un paio di giocate mettono in difficoltà Venezia e danno modo all’Olimpia di poter allungare verso il finale di partita. La tripla di Shields (miglior marcatore della partita con 25 punti) a quattro giri d’orologio abbondanti dalla penultima sirena vale la doppia cifra di vantaggio a +12 (57-45), prima che Stone con qualche tripla riabbassi il divario al 64-55 che inaugura l’ultimo quarto. L’Umana Reyer si avvicina però prepotentemente con un parziale di 0-7 fino al -1, ma due triple milanesi evitano un altro fastidioso sorpasso veneziano: è il canovaccio del momento, con i veneti che si avvicinano e i lombardi che riescono a tenersi a distanza senza però fuggire. Anzi, qualche palla persa di troppo porta al sorpasso firmato da De Nicolao a meno di 2’ dalla fine, per Venezia che invece ne perde sempre meno. Con un gioco da tre Hines riporta sopra la squadra di Messina, ma Watt (doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi) pareggia in lunetta con sei secondi sul cronometro: è quanto basta a Shields per il sottomano dell’81-79 che vale il vantaggio nella serie. Lunedì appuntamento per gara -2.

