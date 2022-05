Basket, Playoff Serie A: Sassari avanti col brivido, conquista gara 4 con Brescia e vola in semifinale

playoff basket

La Dinamo passa 98-95 in casa e porta la serie sul 3-1 contro la Germani, al prossimo turno affronterà l’Olimpia Milano

Sarà tra Sassari e Milano la seconda semifinale dei playoff della Serie A di basket: i sardi passano in gara 4 per 98-95 e portano la serie sul 3-1 contro Brescia. La Dinamo entra in campo più decisa e nel primo quarto scappa sul 30-23, pronta arriva però la reazione della Germani e il secondo e il terzo parziale vivono nell’equilibrio più assoluto. Entrambe le frazioni terminano con un risultato di parità, i sardi mantengono quindi il vantaggio di +7 in avvio di ultimo quarto ma proprio quando sembra fatta Mitrou-Long, Cobbins e Petrucelli (rispettivamente 38, 17 e 14 punti a fine partita) suonano la carica e danno il via a una clamorosa rimonta. L’inaspettato e incredibile sorpasso arriva sul 92-93, la partita diventa una lotta di testa punto a punto, con continui falli tattici per mandare gli avversari alla lunetta. I padroni di casa riallungano sul +3, è lo scatto decisivo per la soffertissima vittoria finale e tutta Sassari tira un bel sospiro di sollievo. Tra i sardi buona prova per Burnell e Bilan.