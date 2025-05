Basket, play-off Serie A: Venezia vince ancora e pareggia la serie con Bologna

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-78 (serie 2-2)

Venezia è più in vita che mai, riprende la serie da 0-2 a 2-2 e rimanda ogni decisione per la semifinale contro Milano a gara-5. Senza Shengelia e Polonara gli ospiti partono comunque bene, con il 17-13 al termine del primo quarto. Gli uomini di Spahija non lasciano scappare via gli emiliani, con Wiltjer e Kabengele decisivi nel riportare la sfida sul 38-38 all’intervallo. Dopo la pausa lunga la Reyer prova anche a scappare via: Munford è una furia, ma Clyburn tiene a galla la Virtus: al termine del terzo periodo le V-nere inseguono di un solo punto, sul 60-59. Il quintetto di Ivanovic sembra avere la forza di mettere la freccia negli ultimi seicento secondi, con Taylor che regala un paio di giocate pazzesche. Tra le file della Umana è ancora Munford a rispondere, praticamente perfetto da tre punti. Nei minuti decisivi sale ancora una volta in cattedra Kabengele: sul +3 a meno di un minuto dalla fine segna una tripla pazzesca che mette in cassaforte il risultato e spinge Venezia al successo: il 27 maggio a Bologna si decide tutto.