Basket, Peterson: "Gianelli è stato l'americano giusto"

La pagina di basket e storia di Dan Peterson oggi ci porta ai primi anni '80 con il focus sul mitico John Gianelli diventato un vero momuneto per l'Olimpia Milano. "Quando è arrivato da noi - racconta il caoch - non giocava da 8 ed era fuoriforma. Andiamo a Forlì. Io ero malatissimo e la squadra era guidata in campo da Franco Casilini. D'Antoni era sottopressione e non riusciva a muoversi. Al timeout la parola giusta ce l'ha data proprio Gianelli. Da allora tutti ci hanno detto, ok... Dan ha pescato l'americano giusto".