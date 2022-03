Basket, Olimpia: Mitoglou positivo al doping

Un nuovo caso di doping sconvolge l'Olimpia Milano. Dopo Riccardo Moraschini, già squalificato per un anno e il cui contratto è stato risolto pochi giorni fa dal club, anche Dinos Mitoglou è risultato positivo a un test effettuato il 4 marzo dopo la gara di Eurolega contro il Panathinaikos. Il giocatore è già stato sospeso in via cautelare dal club milanese. "La Pallacanestro Olimpia Milano - scrive la società in una nota - ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio".

