Basket: Olimpia Milano ingaggia Kell, contratto sino a fine stagione

basket

L'ex Varese è appena uscito dalla quarantena: "Grato per questa opportunità, entusiasta di aiutare"

L'Olimpia Milano ingaggia da Varese Trey Kell, guardia americana con passaporto siriano di 25 anni. Il giocatore, uscito nelle scorse ore dalla quarantena, ha firmato un contratto fino a fine stagione. "Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato durante la mia permanenza a Varese - dice Kell - e mi hanno dato la possibilità di unirmi ad una grande squadra come Milano. Sono davvero grato all'Olimpia per questa opportunità ed entusiasta di poter cominciare subito ad aiutarla".

"Kell - racconta il gm Christos Stavropoulos - è un giocatore giovane, che in Italia ha già dimostrato di poter fare bene, con la capacità di giocare in più ruoli che è essenziale per una squadra come la nostra e soprattutto con un calendario come quello che ci aspetta".