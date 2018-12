Basket, Olimpia a corrente alternata in Eurolega: ko a Tel-Aviv

27/12/2018

In una sfida al cardiopalmo e in bilico fino alla sirena finale, l’ Olimpia Milano cade sul campo del Maccabi Tel-Aviv 94-92 . Nella 15ª giornata di Eurolega la squadra di Pianigiani più volte non riesce ad andare in fuga, si illude con Micov nel finale ma cade con tre liberi firmati Tyus e Ray. Per Milano brilla Nedovic con 17 punti, O’Bryant chiude a quota 32 trascinando il Maccabi alla vittoria.

Il successo contro il Panathinaikos aveva riportato il sereno nell’Olimpia dopo cinque sconfitte consecutive in Eurolega, la squadra di Pianigiani però a Tel-Aviv inciampa nuovamente cadendo nel finale. La partenza è all’insegna dell’equilibrio, con Milano che riesce a portarsi sul 18-10 con un ispirato Nedovic a fare la differenza. I padroni di casa riducono il distacco portandosi fino al 24-21 che chiude il primo quarto.



Nella seconda frazione però la musica cambia radicalmente e il Maccabi mette le ali con Roll e uno straordinario O’Bryant che firmano i punti del sorpasso. James prova a non far scappare Tel Aviv con una tripla, Dibartolomeo ristabilisce subito le distanze, ma Milano ingrana nuovamente la marcia giusta trascinata ancora da Nedovic. Prima dell’intervallo lungo arriva la bomba di Wilbekin a fissare il parziale sul 48-46 con l’Olimpia ancora avanti.



Nel terzo quarto Milano prova inizialmente la fuga: Micov, Nedovic, Jerrells e James hanno la mano caldissima, ma sul fronte opposto Wilbekin e un super O’Bryant rispondono per le rime. Gli errori sono ridotti al minimo e nel finale il Maccabi sembra riuscire a staccare la formazione di Pianigiani, ma viene prontamente ripresa sul 75-75.



L’ultima frazione è tiratissima, con l’Olimpia sempre in vantaggio. I punti decisivi sembrano essere quelli di Micov, ma tre liberi con le firme di Tyus e Ray regalano al Maccabi il sorpasso definitivo sul 94-92. Milano in classifica resta a quota sette successi, Tel-Aviv si avvicina trovando la quinta affermazione. Dopo una parentesi felice in terra greca per la formazione di Pianigiani in Eurolega arriva ancora un risultato amaro.