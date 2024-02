Basket, oggi altri due quarti di Coppa Italia: Bologna-Reggio Emilia e Brescia-Napoli

IL PROGRAMMA

Con le ultime due sfide si delinea il programma delle semifinali, da vivere sempre all'Inalpi Arena di Torino nel weekend del 17-18 febbraio

Chi raggiungerà l'EA7 Emporio Armani Milano e l'Umana Reyer Venezia in semifinale di Coppa Italia di basket? Lo scopriremo quest'oggi al termine degli ultimi due quarti in programma: alle 18:00 palla a due tra Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia, alle 20:45 invece la campionessa in carica Germani Brescia affronta la Gevi Napoli.

Le parole di Luca Banchi, coach della Virtus: "Arriviamo a questo appuntamento della Coppa Italia sulla scia di una stagione fin qui esaltante, che ci ha visto tra le protagoniste sia in campionato che in Eurolega. Sappiamo di trovare avversari agguerritissimi, a cominciare da Reggio Emilia, già capace di batterci in campionato. Quindi in queste ultime ore che ci dividono dalla prima gara ci stiamo preparando con serietà, con impegno, speriamo di riuscire a regalare ai nostri tifosi un’altra grande soddisfazione".

© IPA

Reggio Emilia non partecipava a una Final Eight dall’edizione 2021 giocata a Milano, quando perso dall’Olimpia nei quarti di finale. Queste le parole di Dimitris Priftis: "Prima di tutto è un grande onore per il club rappresentare la città di Reggio Emilia in questa manifestazione. Aver raggiunto la qualificazione è un importante risultato ottenuto dai ragazzi. Vorremmo goderci questa esperienza, pur sapendo che il nostro avversario è una squadra forte e tosta, con un roster lungo, esperienza e qualità. Siamo consapevoli che arriviamo a questa Coppa Italia con un giocatore in meno in rotazione, ma è un motivo ulteriore per innalzare il nostro livello di energia e fare tutti qualcosa in più, per cercare di essere competitivi contro una squadra che sta facendo molto bene non solo in Italia, ma anche al massimo livello europeo, cioè l’Eurolega".

© IPA

La Germani chiude il programma dei quarti contro Napoli e con un solo obiettivo, conquistare il pass per le semifinali in programma nel weekend e provare a difendere il titolo: "Siamo felici finalmente di essere arrivati alle Final Eight di Coppa Italia di Torino - dice Alessandro Magro. Ci arriviamo in grande fiducia. Troveremo nuovamente Napoli che abbiamo affrontato solamente due partite fa. Sappiamo benissimo che sarà completamente un'altra partita, si riparte da zero. La nostra vittoria in trasferta li farà arrivare pronti e desiderosi di giocare una partita soprattutto da un punto di vista fisico di alto livello. Quindi dovremo essere in grado di farci trovare pronti e il nostro obiettivo è quello di cercare di rimanere a Torino il più a lungo possibile".

Le due squadre si sono già affrontate in stagione domenica 15 ottobre 2023, nel corso della 3ª giornata, quando Brescia si impose per 80-71 spinta dai 15 punti a testa di Bilan e Burnell, e sabato 27 gennaio 2024, nell’anticipo della 19ª giornata, in cui la Germani vinse nettamente per 83-104 ispirata dai 23 punti di Massinburg e i 18 di David Cournooh. Il commento di Igor Milicic: "La chiave sarà provare a cambiare tutto. Per competere dovremo assolutamente limitare il numero delle palle perse e i punti in transizione. Brescia è molto brava da rimbalzo preso e da palla recuperata, a correre il campo e allargarlo per cercare il tiro da tre punti. Sarà quindi cruciale fare uno sforzo in più per limitare questo tipo di soluzioni. Dovremo dunque essere bravi a cambiare tutte queste cose per metterci nelle condizioni di provare a vincere questa partita".