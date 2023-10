Virtus, Polonara inizia la chemioterapia e torna ad allenarsi individualmente

Una decina di giorni dopo l'intervento necessario per la rimozione di una neoplasia testicolare, Achille Polonara fa un altro passo verso il recupero. L'ala grande della Virtus Bologna nei prossimi giorni infatti inizierà un ciclo di chemioterapia che lo terrà lontano dalle competizioni per almeno 4 settimane, nelle quali comunque potrà tornare ad allenarsi individualmente. Al termine di questo ciclo la Virtus valuterà il suo inserimento in gruppo.