Basket, niente da fare per Venezia in EuroCup: vince il Badalona 89-81

© ufficio-stampa

Dopo quelle di Bologna e con Brescia, che l'hanno lanciata in vetta al campionato, non riesce all'Umana Reyer Venezia anche l'impresa europea sul campo della lanciatissima Joventut Badalona, alla quinta vittoria di fila con l'89-81 finale utile solo per mantenere il vantaggio nella differenza canestri dello scontro diretto. Si complica dunque ulteriormente il cammino orogranata in EuroCup di basket, senza più possibilità di sbagliare negli ultimi 5 turni per provare a centrare uno dei primi 6 posti al termine della fase a gironi ed entrare così anche quest'anno nel tabellone dei playoff.