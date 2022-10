Basket, Nba: super Banchero ma altro ko per Orlando, Denver stende i Lakers, Giannis-show a Milwaukee

NBA

L’azzurro è ancora protagonista con 29 punti ma i suoi Magic continuano a perdere, Jokic oscura LeBron, Antetokounmpo da 43 punti coi Nets

© Getty Images Prosegue l’ottimo avvio di Paolo Banchero in Nba, ma anche il pessimo momento dei suoi Magic: l’azzurro mette a segno 29 punti contro Cleveland, ma arriva il quinto ko di fila per Orlando. Super Jokic nella vittoria di Denver con i Lakers di LeBron, ancora meglio Antetokounmpo che firma 43 punti nel 110-99 dei Bucks sui Nets. Miami espugna Portland, colpo esterno anche di Atlanta a Detroit, sorridono New York, Toronto, Chicago, Minnesota e Utah.

CLEVELAND CAVALERS-ORLANDO MAGIC 103-92

Sempre più devastante Paolo Banchero in queste prime partite Nba, ma sempre più in crisi Orlando che incappa nella quinta sconfitta di fila. L’azzurro firma un’altra ottima prova con 29 punti (miglior marcatore del match) e 8 rimbalzi, non basta però ai Magic ko a Cleveland. Prime due frazioni equilibrate, allungo decisivo dei Cavalers dopo l’intervallo lungo.

DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 113-118

Vince Atlanta e vince anche Young nella sfida nella sfida contro Bogdanovic: l’americano mette a referto 35 punti contro i 33 del croato di Detroit. Massimo equilibrio con sorpassi e controsorpassi continui, i Pistons iniziano in vantaggio l’ultimo quarto ma dal 100 pari è Atlanta a piazzare l’accelerata vincente.

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 110-99

A Milwaukee va in scena l’Antetokounmpo show: 43 punti e 14 rimbalzi per il greco dei Bucks che stende Durant e compagni, nonostante i 33 punti dell’americano. Super rimonta dei padroni di casa che recuperano dal -12 in avvio di terzo quarto firmando un ultimo quarto devastante.

NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 134-131

Match equilibratissimo deciso solo all’overtime da New York. Buone prove di Barret e Randle per i Knicks, Hyward si difende per gli Hornets. Nessuna delle due squadre riesce a imporsi e ad allungare in maniera decisiva, ai supplementari Knicks sempre in vantaggio e più bravi a gestire la pressione.

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 119-109

Embiid-Maxey super coppia per Philadelphia con una prova fotocopia con 31 punti e 5 rimbalzi ciascuno, ma i 76ers cadono comunque a Toronto trascinata da Trent (27 punti). I canadesi sono sempre in controllo e sempre avanti nel punteggio, con un massimo di +17 nel secondo quarto che poi viene amministrato senza problemi fino alla sirena.

CHICAGO BULLS-INDIANA PACERS 124-109

LaVine trascina Chicago nella vittoria contro Indiana, nonostante le buone prove di Hield e Haliburton. Bulls subito in avanti e travolgenti nel secondo quarto con un massimo vantaggio di +24 che tramortisce i Pacers, incapaci di reagire e sempre distanti dall’organizzare una rimonta.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 134-122

Dominante Edwards con 34 punti e 9 assist per Minnesota, San Antonio risponde con Johnson (27 punti). I Timberwolves escono vincenti grazie a un ottimo avvio di partita che li porta a iniziare il terzo quarto sul +15, San Antonio oggi non c’è e il match va via liscio senza sussulti.

UTAH JAZZ-HOUSTON ROCKETS 109-101

Utah comanda a Ovest grazie alla vittoria su Houston, costretta a soccombere sotto i colpi del finlandese Markkanen (24 punti e 9 rimbalzi) e di Clarkson (20 punti), mentre i Rockets si devono accontentare dei 24 di Porter. Il match si decide nel terzo quarto con Utah che esce dagli spogliatoi carica e firma un parziale tremendo fino al +19, Houston non riesce a rialzarsi più.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 110-99

Super Nikola Jokic contro Los Angeles: il serbo mette a referto 31 punti e 13 rimbalzi, che oscurano i 22 punti e 14 rimbalzi di Davis e la buona prova anche di LeBron James con 19 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. Massima parità fino all’inizio del terzo quarto, qui un parziale di 27 punti a 9 crea il solco decisivo a favore di Denver.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MIAMI HEAT 98-119

Miami espugna Portland e arriva così la prima sconfitta stagionale per i Trail Blazers. Heats devastanti dopo l’intervallo lungo con un massimo vantaggio di +23 che non lascia scampo, serata storta per Portland che si consola con i 22 punti di Lillard, mentre Adebayo (18) e Butler (17) fanno sorridere Miami.