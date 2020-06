Basket, NBA pronta alla ripartenza: si giocherà dal 31 luglio al 12 ottobre a Disney World

GIOVEDÌ IL VOTO

Il piano d'emergenza per la ripartenza dell'NBA è pronto. La data cerchiata in rosso sul calendario del basket americano è quella del 31 luglio, quando il campionato dovrebbe ripartire per poi concludersi entro il 12 ottobre, il giorno dell'eventuale Gara 7 delle Finals. A scendere nuovamente sul parquet, secondo il nuovo format, saranno solo 22 dei 30 team, ossia le top 8 di Eastern e Western Conference, più le 6 squadre ancora aritmeticamente in corsa per i playoff al momento dello stop (New Orleans, Portland, San Antonio, Phoenix e Sacramento a Ovest, la sola Washington a Est). Tutto il torneo si disputerà nella "bolla" dell'Espn Wide World of Sports Complex di Disney World, in Florida. Una decisione definitiva verrà presa nella giornata di giovedì, quando l'assemblea dei proprietari delle franchigie dovrà votare questa proposta: con 3/4 dei voti favorevoli la ripresa diverrà ufficiale.

Se così dovesse essere, anche per le stelle del basket USA partirà una vera e propria maratona: 6 partite al giorno in media, da mezzogiorno a mezzanotte. Ogni squadra disputerà altre 8 gare di regular season: l'obiettivo è far sì che tutti arrivino a giocare quei 70 match stagionali richiesti come garanzia per il pagamento dei diritti televisivi. Poi scatteranno i playoff con il format tradizionale, in cui ogni serie verrà giocata al meglio delle 7. Una volta conclusa questa stagione, è probabile che la prossima non scatti prima di Natale.