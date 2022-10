Basket, Nba: non basta l'esordio-show di Banchero a Orlando, Phoenix supera Dallas, cade Miami

NBA

L’azzurro incanta al primo match in Nba con 27 punti e 9 rimbalzi ma vincono i Pistons, New Orleans, Utah e Charlotte a valanga

© Getty Images Esordio da ricordare per Paolo Banchero in Nba: l’azzurro, prima scelta assoluto al Draft, si mette subito in mostra con 27 punti e 9 rimbalzi nonostante la sconfitta di Orlando con Detroit (113 a 109). Nella prima giornata della stagione, va a Phoenix il big match con Dallas mentre cadono nettamente Brooklyn, San Antonio e Denver contro New Orleans, Charlotte e Utah. Chicago espugna Miami, ok Washington, Atlanta, Memphis e Toronto.

DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 113-109

Non basta lo show di Paolo Banchero all’esordio in Nba agli Orlando Magic, a vincere è Detroit ma l’azzurro è miglior marcatore della partita con 27 punti e mette subito in mostra tutte le sue fenomenali capacità con anche 9 rimbalzi e 5 assist: miglior prestazione di sempre per un esordiente dai tempi di LeBron James che firmò 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist nel suo primo match da professionista. I Pistons vincono in rimonta dopo che Orlando era scappata a +14 in avvio di match, decisivo Bogdanovic con i suoi 24 punti.

INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 107-114

Haliburton ne fa 26 per i Pacers ma Indiana cade in casa contro Washington, più solida con i 23 di Beal e i 22 di Kuzma (per lui anche 13 rimbalzi). Wizards sempre in vantaggio nel punteggio e sempre in controllo, arrivando anche al +18 e non lasciando mai a Indiana la possibilità di avvicinarsi.

ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS 117-107

Collins, Young e Hunter sono il tremendo trio che stende Houston e lancia Atlanta alla vittoria all’esordio: 24, 23 e 22 punti ciascuno mentre i Rockets devono accontentarsi di Porter (21). Equilibrio fino a metà secondo quarto, poi a cavallo dell’intervallo lungo Atlanta schiaccia l’acceleratore ed è sempre davanti fino alla sirena.

BROOKLYN NETS-NEW ORLEANS PELICANS 108-130

Tracollo dei Nets in casa nonostante un grande Kevin Durant (32 punti), New Orleans passeggia con Ingram e Williamson (28 punti ciascuno). Brooklyn paga un avvio shock che vede i Pelicans scapare subito a +18 nel primo quarto creando un solco irreparabile, anzi New Orleans dilaga anche fino al +26 dopo l’intervallo e il match si chiude qui.

MEMPHIS GRIZZLIES-NEW YORK KNICKS 115-112

Vittoria all’overtime per Memphis dopo quattro frazioni equilibratissime. Morant assoluto protagonista per i Grizzlies con 34 punti, Knicks che si difendono con Randle e Reddish. Padroni di casa che provano l’allungo in avvio di terzo quarto con un +19, ma gli ospiti reagiscono alla grande e firmano una super rimonta nel finale. Ai supplementari però Memphis si ricompone e stavolta non perdona.

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 108-116

De Rozan trascina letteralmente Chicago nella vittoria a Miami grazie ai suoi 37 punti, oltre a sei rimbalzi e 9 assist. Butler e Herro non bastano agli Heat con i loro 24 e 23 punti. E’ Miami a condurre nelle prime due frazioni, dopo l’intervallo di scatenano i Bulls e il +13 a metà terzo quarto non lascia più possibilità di rimonta.

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 108-105

Non bastano i 31 punti di Mitchell a Cleveland, è Toronto a passare dopo un incontro punto a punto fino alla sirena in cui nessuna delle due squadre riesce ad andare in fuga. Per i Raptors bene Siakam, Trent e Anunoby con rispettivamente 23, 19 e 18 punti. Siakam domina anche a ribalzo con 11 palle recuperate.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 115-108

Buon esordio per Minnesota in casa, sono Gobert e Russel a lanciare i Timberwolves con 23 e 20 punti ciascuno, per il francese ottima prestazione anche in difesa con ben 16 rimbalzi. Gilgeous-Alexander prova a trascinare Oklahoma con 32 punti, conducendo un’incredibile rimonta da -16 nel terzo quarto, ma nell’ultima frazione Minnesota torna squadra, non si scompone e torna davanti fino alla fine.

SAN ANTONIO SPURS-CHARLOTTE HORNETS 102-129

Charlotte a valanga in casa di San Antonio, bene Rozier e Hayward per gli Hornets (24 e 20 trasformazioni) che rispondono a Johnson (20 punti e 11 rimbalzi per lui). Charlotte domina ed è padrona del campo sin dalla palla a due, senza mai lasciare scampo agli avversari incapaci di recuperare uno svantaggio notevole sin dalle prime battute: +25 Hornets già prima dell’intervallo, addirittura +35 nell’ultima frazione, match senza storia.

UTAH JAZZ-DENVER NUGGETS 123-102

Nikola Jokic fa 27 punti per Denver, aiutato da Gordon con 22 punti e 10 rimbalzi, ma alla fine vince Utah dominando quasi tutta la gara. Decisivo un allungo devastante tra il primo e il secondo quarto, con il vantaggio che arriva fino al +24. Inutili i tentativi di rimonta dei Nuggets, mai in partita.

PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 107-105

Inutili i 35 punti di Luka Doncic per Dallas, Phoenix risponde con i 28 di Booker e un gioco migliore nei momenti chiave del match. Dallas scappa fino al +22 in avvio di terzo quarto, sembra fatta ma i Mavericks si siedono e Phoenix inizia la sua lenta rimonta fino al pareggio e sorpasso a pochi secondo dalla sirena che beffa clamorosamente Dallas.

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 108-115

Fox dice 33 ma Sacramento cade sotto i colpi di Portland, nonostante l’ottima prova per i Kings anche di Huerter. Bene Grant per Portland con 23 punti e 8 rimbalzi. Padroni di casa che sembrano poter amministrare quando vanno a +10 nel terzo quarto, ma la rimonta dei Blazers è dirompente e si concretizza nei minuti finali.