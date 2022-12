Basket, Nba: Milwaukee vince anche senza Antetokounmpo, crolla Orlando, Simons travolge Utah

© Getty Images

Niente Antetokounmpo per Milwaukee ma poco importa, nella notte Nba i Bucks passano 105-96 in casa di Charlotte e sono secondi a Est. Crollano invece Orlando e Utah: i Magic (nove punti per Paolo Banchero) incappano nell’ottavo ko di fila con Toronto, i Jazz (breve apparizione per Fontecchio) sono travolti da Portland e dai 45 punti di Simons. Vittorie anche per Golden State su Houston e Oklahoma City in casa di Minnesota.