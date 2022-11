Basket, Nba: Milwaukee ko senza Giannis, Curry ne fa 40 contro Cleveland, Lakers sempre più giù

NBA

Bucks sconfitti da San Antonio ma sempre primi a Est, Golden State apre la crisi dei Cavaliers, LeBron infortunato e Los Angeles va in caduta libera

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite Nba per Milwaukee che comincia a soffrire l’assenza di Antetokounmpo: Bucks ko a San Antonio ma per il momento ancora primi a Est. C’è e si vede Curry per Golden State, trascinata dai 40 punti del suo fenomeno su Cleveland al terzo ko di fila. Sorridono anche Boston con Denver e Orlando (ancora senza Banchero) sui Suns, è un tunnel senza fine quello dei Lakers: privi di LeBron cadono in casa coi Kings.

BOSTON CELTICS-DENVER NUGGETS 131-112

Continua a volare Boston, seconda a Est grazie al solito Tatum (34 punti) che vince la sfida nella sfida con Jokic (29). Per Denver arriva il primo ko dopo quattro vittorie di fila. I Celtics si portano subito a +18 nel secondo quarto, è quanto basta per stare sempre con ampio margine fino alla sirena.



ORLANDO MAGIC-PHOENIX SUNS 114-97

Travolgente Orlando, ancora senza Banchero out per infortunio ma trascinata dai 20 punti di Carter. Phoenix si arrende nonostante i 22 di Payne e incappa nella terza sconfitta nelle ultime cinque partite, seconda vittoria di fila invece per i Magic. I padroni di casa allungano in modo decisivo nel terzo quarto per poi dilagare nel finale.



NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 121-112

Barret e Brunson sono la coppia vincente per New York, alla terza vittoria nelle ultime cinque mentre Detroit crolla all’ultimo posto ed Est. Knicks che vanno a +17 in avvio di terzo quarto, Bogdanovic prova a chiamare la rimonta con 25 punti ma i Pistons non rispondono.



OKLAHOMA CITY THUNDER-TORONTO RAPTORS 132-113

Si risolleva Oklahoma City dopo quattro sconfitte in una sfida che vede grandi protagonisti i canadesi in campo: Omoruyi e Gilgeous-Alexander per i Thunder con 22 e 20 punti, Boucher con 20 per Toronto. Il solco tra le due squadre comincia a delinearsi già nel secondo quarto, poi è un dominio dei padroni di casa fino al +32 a metà ultima frazione.



SAN ANTONIO SPURS-MILWAUKEE BUCKS 111-93

Ancora fuori Giannis Antetokounmpo e i Bucks perdono la seconda partita nelle ultime tre pur restando primi a Est, boccata d’ossigeno per San Antonio che torna alla vittoria dopo cinque partite. E’ Johnson-Vassel la coppia che trascina gli Spurs, bravi a chiudere i conti già nel terzo quarto con un vantaggio irrecuperabile di +21.



MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 114-103

28 punti ciascuno per Edwards e Morant ma la sfida va a Memphis, vicina alla vetta a Ovest mentre Minnesota cade per la terza volta di fila. Parziale decisivo di 21 a 10 per i Grizzlies sul finire del terzo quarto, nell’ultima frazione è solo questione di amministrare il vantaggio.



GOLDEN STATE WARRIORS-CLEVELAND CAVALIERS 106-101

Devastante Curry con 40 punti e Golden State vince nel finale una partita tiratissima, rimontando da -11 nel terzo quarto. Mini-parziale di 11 punti a 3 negli ultimissimi minuti che regala ai Warrios la seconda vittoria di fila, mentre per Cleveland si apre ufficialmente la crisi con il terzo ko consecutivo.



LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 114-120

Senza LeBron James, fuori per un problema all’adduttore sinistro, i Lakers cadono sotto i colpi di Fox (32 punti e 12 assist) e finiscono in fondo alla classifica a Ovest in una crisi senza precedenti. Sacramento in un momento positivo con la terza vittoria nelle ultime quattro: Kings bravi a rimontare dal -13 nel secondo quarto e aggiudicarsi poi un match equilibratissimo al fotofinish.