Basket, Nba Finals: Denver sbanca Miami e vola sul 2-1

NBA FINALS

I Nuggets si impongono 109-94 in casa degli Heat e si riprendono il fattore campo trascinati da Murray e Jokic

© Getty Images Colpo esterno di Denver in gara-3 delle Nba Finals: a Miami, i Nuggets si impongono 109-94 sugli Heat, recuperando il fattore campo e mettendo a segno il punto del 2-1 nella serie che mette in palio il titolo. Decisiva la fase centrale di gara, con il 29-24 del secondo periodo e il 29-20 del quarto. Protagonisti assoluti del match sono Jamal Murray e Nikola Jokic, entrambi in tripla doppia con 34 e 32 punti, 10 e 21 rimbalzi e 10 e 10 assist.

Jamal Murray e Nikola Jokic abbattono Miami e regalano a Denver il punto del 2-1 nella serie delle Nba Finals. In gara-3, la prima in Florida, il canadese e il serbo sono i protagonisti assoluti del successo dei Nuggets, che si impongono 109-94 e si riprendono il fattore campo. Dopo il 24-24 del primo quarto, sono i due periodi centrali a rivelarsi decisivi: il +15 finale è giustificato soprattutto dal 29-24 che regala il 53-48 alla formazione di Malone all'intervallo lungo e dal 29-20 al rientro sul parquet del Kaseya Center. Gli Heat provano a recuperare, ma senza fortuna. Non bastano neanche i 28 punti di Jimmy Butler, alla sua prima gara delle Finals di fronte al suo pubblico (nel 2020 sfidarono i Lakers nella bolla di Orlando). Adebayo chiude in doppia doppia con 22 punti e 17 rimbalzi, ma a parte i due leader di Miami solo Martin chiude almeno a quota 10.

Dall'altra parte, Jamal Murray e Nikola Jokic esagerano: per entrambi arriva una tripla doppia. Sono rispettivamente 34 e 32 punti per il canadese e il serbo, che aggiungono anche 10 e 21 rimbalzi e 10 e 10 assist. Il due volte MVP della Regular Season è il primo nella storia a centrare una gara alle Finals da 30+20+10. Una coppia inarrestabile che mette a referto più della metà dei punti di squadra, aiutata anche dai 15 di Braun e dagli 11 con 10 rimbalzi di Gordon. Un vero e proprio dominio che rimette il destino nelle mani dei Nuggets e che vale il terzo ko di fila in casa per Miami che, considerando le due sfide con Boston e gara-3 delle Finals, non vince una partita interna dal 22 maggio, giorno del 128-102 ai Celtics. E ora, gli uomini di Spoelstra sono con le spalle al muro: un altro ko vorrebbe dire abbandonare in modo quasi definitivo i sogni di titolo. Denver, invece, punta ad un altro colpaccio per regalarsi tre match point, il primo proprio in Colorado. Gara-4 è in programma nella notte tra venerdì e sabato, sempre al Kaseya Center: un match che potrebbe rimettere in parità o indirizzare in modo quasi definitivo le Finals.

