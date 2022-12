Basket, Nba: Denver espugna Portland all’ultimo secondo, San Antonio risorge dopo 11 ko  

NBA

Una tripla di Murray a 9 decimi dalla sirena rende inutile la super prova di Lillard, vince anche Miami sui Clippers

© Getty Images Denver e Murray assoluti protagonisti della notte Nba. E’ proprio una tripla del giocatore dei Nuggets a regalare la clamorosa vittoria in casa di Portland a 9 decimi dalla sirena, 121-120 nonostante un devastante Lillard con 40 punti. Bene tra gli ospiti anche Jokic. Torna alla vittoria San Antonio dopo 11 sconfitte consecutive, Houston si arrende 118 a 109. Adebayo trascina Miami contro i Los Angeles Clippers: 31 punti nel successo 115-110.

MIAMI HEAT-LOS ANGELES CLIPPERS 115-110

Super Adebayo con 31 punti e 10 rimbalzi trascina Miami alla seconda vittoria nelle ultime cinque partite, per i Clippers è il quarto ko nelle ultime cinque. Momento non facile per entrambe le squadre quindi, Los Angeles si aggrappa a George ma 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist non bastano. Partono meglio gli ospiti che scappano a +10 in avvio di secondo quarto, i padroni di casa prima agganciano e poi nell’ultimo quarto sorpassano con un mini-parziale decisivo di 11 a 3.

SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS 118-109

Tra l’ultima e la penultima in classifica a Ovest, match equilibratissimo che viene spezzato a metà terzo quarto dall’accelerata di San Antonio, parziale di 20 punti a 6 e +14 che spezza le gambe a Houston. Nell’ultima frazione i padroni di casa dilagano arrivando anche a +20 e colgono così la prima vittoria dopo ben 11 sconfitte consecutive. Spurs che restano comunque ultimi, per loro ottima prova di Johnson (31 punti e rimbalzi) e Jones (26 punti).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 120-121

E’ la clamorosa tripla di Jamal Murray ad appena 9 decimi dalla sirena a regalare il colpo esterno a Denver e beffare Portland, costretta a cadere nonostante un devastante Lillard: 40 punti e 12 assist per lui, vincitore solo nella sfida tra giganti contro Jokic (33 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). I Trail Blazers sciupano un vantaggio di +11 in avvio di ultimo quarto e vengono sconfitti dopo due vittorie, primo successo dopo tre ko invece per i Nuggets al quarto posto a Ovest.