Basket, Nba: colpo Brooklyn all’ultimo secondo, vola Sacramento, Pistons nel baratro

I Nets espugnano Portland sulla sirena, quinta vittoria di fila per i Kings su San Antonio in crisi

© afp La notte Nba regala la vittoria a sorpresa di Brooklyn in casa di Portland, all’ultimo secondo col punteggio di 109-107. Decisivi i due punti di O’Neale sulla sirena e cade così la capolista a Ovest. Prosegue invece il momento d’oro di Sacramento, al quinto successo di fila nel 130-112 su San Antonio sempre più in crisi. Ancora peggio per i Detroit Pistons, ultimi a Est e alla decima sconfitta con il ko 96-91 in casa dei Los Angeles Clippers.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-BROOKLYN NETS 107-109

Colpo esterno a sorpresa di Brooklyn che espugna Portland capolista a Ovest nel segno di Durant. 35 punti per lui con anche 8 rimbalzi, per i padroni di casa non bastano Lillard e Simons. Regna l’equilibrio per tutto il match, Portland prova l’allungo a +11 nel terzo quarto ma pronta arriva la reazione dei Nets che vincono all’ultimo secondo con due punti di O’Neale a ridosso della sirena.

SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 130-112

Non si ferma la corsa di Sacramento alla quinta vittoria consecutiva mentre per San Antonio è il terzo ko di fila. Vassell prova a tenere a galla gli Spurs con 29 punti, Fox e Monk rispondono tra i Kings con rispettivamente 28 e 26. Dominio immediato dei padroni di casa che scappano a +16, nel terzo quarto arriva il clamoroso pari ospite ma dall’82 pari un tremendo parziale di 22 punti a 5 per Sacramento crea un solco incolmabile.

LOS ANGELES CLIPPERS-DETROIT PISTONS 96-91

Bogdanovic prova a trascinare Detroit ma non bastano i suoi 26 punti, Clippers vincenti con i 26 di Jackson. Sembra una giornata positiva per i Pistons quando si portano a +12 in avvio, nel terzo quarto arriva però la parità con il sorpasso definitivo che si concretizza da metà ultima frazione in poi: mini-parziale di 14 punti a 6 e Los Angeles piazza l’accelerata decisiva. Detroit nel baratro alla quinta sconfitta di fila (decima su 13 partite), Clippers a metà classifica a Ovest.