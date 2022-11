Basket, Nba: Boston sempre al comando, Giannis stende Doncic e Dallas, Banchero ancora ko  

NBA

Inarrestabili Celtics a Est, Antetokounmpo firma la vittoria dei Bucks, a Orlando non basta l’azzurro contro Philadelphia

© Getty Images Prosegue il dominio di Boston a Est: nella notte Nba i Celtics passano 130-121 su Washington e rafforzano il primato in classifica. Alle loro spalle resta in scia Milwaukee, trascinata da Antetokounmpo nella vittoria sui Dallas Mavericks di Doncic: al greco la sfida nella sfida con lo sloveno. Piange invece Orlando, travolta da Philadelphia nonostante i 18 punti di Banchero. Colpi esterni per Cleveland a Detroit e Memphis a New York.

BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 130-121

Continua a volare Boston sempre più prima in classifica a Est, Washington cade sotto i colpi di Brown (36 punti) nonostante i 30 di Beal. Celtics sempre al comando sin dai primi minuti, la progressione arriva fino a un vantaggio di +26 a fine terzo quarto e gli Wizards non sono mai partita.

DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS 94-102

Mitchell e Mobley trascinano Cleveland nel colpo esterno su Detroit, ultima a Est. Il primo mette a segno 32 punti, il secondo 20 con ben 12 rimbalzi. Pistons che si illudono scappando a +12 in avvio di partita e restando davanti per quasi tutto il match, il ribaltone ospite si concretizza nel finale con un parziale di 12 punti a 4 dal 90 pari.

NEW YORK KNICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 123-127

Quarta sconfitta nelle ultime cinque per New York mentre Memphis si porta nelle zone alte della classifica a Ovest. E’ una lotta equilibratissima fino agli ultimi secondi, ma poco prima della sirena, dal 122 pari, i Grizzlies mettono a segno cinque punti mentre i Knicks si fermano a uno. Bravo ma inutile Branson tra i padroni di casa, Morant è super e chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist.

ORLANDO MAGIC-PHILADELPHIA 76ERS 103-133

Ancora assente Embiid per Philadelphia, ma poco importa: Milton, Harris e House travolgono Orlando che si difende solo con i 18 punti di Banchero, miglior marcatore tra i Magic. Per i 76ers terza vittoria nelle ultime quattro, Orlando in crisi nera al quarto ko di fila. Gli ospiti creano un solco incolmabile nel secondo quarto con un parziale di 27 punti a 7 che chiude la partita, dopo l’intervallo lungo è solo accademia per i 76ers contro i Magic incapaci di reagire.

MILWAUKEE BUCKS-DALLAS MAVERICKS 124-115

Antetokounmpo oscura Doncic e vince la sfida nella sfida con 30 punti e 11 rimbalzi. Lo sloveno ci prova con 27 punti e 12 assist ma Dallas cade per la quarta volta consecutiva mentre Milwaukee prova a restare in scia a Boston al secondo posto a Est. Bucks sempre in vantaggio per tutta la partita sin dalla palla a due, massimo divario di +19 in avvio di ultimo quarto.