Basket, è morto Joe "Jellybean" Bryant: il padre di Kobe aveva 69 anni

© Getty Images

Il mondo del basket è in lutto per la morte di Joe "Jellybean" Bryant. Il padre di Kobe aveva 69 anni ed è venuto a mancare a causa delle complicazioni di un infarto che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Nato a Philadelphia nel 1954, proprio dai Sixers era stato draftato nel 1975. Dopo 9 anni in NBA, la sua carriera era poi proseguita in Italia tra Rieti (dal 1984 al 1986), Reggio Calabria (stagione 1986/87), Pistoia (dal 1987 al 1989) e Reggio Emilia (dal 1989 al 1991), tutte città in cui aveva vissuto anche il figlio, prima di esordire a sua volta nel basket americano e diventarne una leggenda.